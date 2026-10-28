“Ele era um anjo em terra.”

É assim que Tereza Meneses define o filho Miguel, de 14 anos, que terá os órgãos doados para ajudar pacientes que aguardam por transplantes. Após perder o adolescente em um acidente de carro no Anel Viário de São José dos Campos, a família decidiu transformar a dor em esperança para outras pessoas.

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