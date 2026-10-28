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LUTO

Adeus, Miguel: 'Está nos braços de Deus', diz homenagem em SJC

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Miguel será velado nesta quinta, em São José dos Campos
Miguel será velado nesta quinta, em São José dos Campos

“Ele era um anjo em terra.”

É assim que Tereza Meneses define o filho Miguel, de 14 anos, que terá os órgãos doados para ajudar pacientes que aguardam por transplantes. Após perder o adolescente em um acidente de carro no Anel Viário de São José dos Campos, a família decidiu transformar a dor em esperança para outras pessoas.

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“O corpo vai para a terra e vai ser consumido pela terra, enquanto pode salvar tantas vidas. E a gente chegou nessa decisão de doar os órgãos dele”, afirmou Tereza, emocionada.

O velório acontece na manhã desta quinta-feira (29), na Câmara Municipal de São José dos Campos

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