A FPF (Federação Paulista de Futebol) definiu, em reunião realizada nesta quarta-feira (28), as diretrizes oficiais para a disputa do Campeonato Paulista da Série A2 de 2027. A competição estadual terá início no dia 17 de janeiro, com a grande decisão agendada para 12 de maio.

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A FPF confirmou a manutenção do regulamento utilizado entre 2018 e 2025. Os 16 clubes participantes se enfrentarão na primeira fase em turno único. Os oito melhores colocados avançam para as quartas de final, seguidas de semifinal e final, todas disputadas em jogos de ida e volta.