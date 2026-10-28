A FPF (Federação Paulista de Futebol) definiu, em reunião realizada nesta quarta-feira (28), as diretrizes oficiais para a disputa do Campeonato Paulista da Série A2 de 2027. A competição estadual terá início no dia 17 de janeiro, com a grande decisão agendada para 12 de maio.
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A FPF confirmou a manutenção do regulamento utilizado entre 2018 e 2025. Os 16 clubes participantes se enfrentarão na primeira fase em turno único. Os oito melhores colocados avançam para as quartas de final, seguidas de semifinal e final, todas disputadas em jogos de ida e volta.
Apenas os dois finalistas garantem o acesso à elite do futebol paulista (Série A1) para a temporada de 2028, além de disputarem o título do torneio. Por outro lado, os dois últimos colocados da primeira fase serão rebaixados para a Série A3.
Além do Taubaté e do São José, a Série A2 de 2027 contará com mais 14 integrantes:
TRADIÇÃO REGIONAL
O torneio de 2027 marcará a 34ª participação do São José na história da A2, sendo a quarta temporada consecutiva da Águia do Vale no torneio (desde 2024).
Já o Taubaté disputará a divisão de acesso do futebol paulista pela 42ª vez em sua história. Para o Burro da Central, será a 11ª participação seguida na Série A-2 (desde 2016).