28 de outubro de 2026
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LUTO

Laice morre aos 61 anos; veja notas de falecimento em SJC

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Pixabay
Laice morre aos 61 anos; veja notas de falecimento em SJC
Laice morre aos 61 anos; veja notas de falecimento em SJC

LAICE GOMES DANIEL

Idade: 61 anos
Data de falecimento: 28/10/2026
Velório: Urbam – Sala 3, das 22h às 13h (28/10)
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, em São José dos Campos, em 29/10, às 13h.

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RENATO PEREIRA BARROS

Idade: 79 anos
Data de falecimento: 28/10/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, em São José dos Campos, em 29/10, às 11h.

JOAQUIM DE ALMEIDA

Idade: 78 anos
Data de falecimento: 28/10/2026
Velório: Urbam – Sala 6, das 21h às 10h30 (28/10)
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, em São José dos Campos, em 29/10, às 10h30.

SEBASTIÃO PINTO

Idade: 88 anos
Data de falecimento: 28/10/2026
Velório: Urbam – Sala 5, das 15h às 10h (28/10)
Sepultamento: Cemitério Horto São Dimas, em São José dos Campos, em 29/10, às 10h.

CLAUDIA RENATA GONÇALVES RAMOS

Idade: 56 anos
Data de falecimento: 27/10/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, em São José dos Campos, em 29/10, às 9h.

FELIPE VIEIRA RIBEIRO

Idade: 25 anos
Data de falecimento: 27/10/2026
Velório: Velório Municipal Santana
Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina, em Santana, em São José dos Campos, em 28/10, às 16h30.

PIERRE JEAN MARIE JALLAIS

Idade: 96 anos
Data de falecimento: 28/10/2026
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Cemitério Parque das Flores, em São José dos Campos, em 28/10, às 16h30.

MARIA DE FATIMA DE SOUZA

Idade: 66 anos
Data de falecimento: 27/10/2026
Velório: Urbam – Sala 2, das 9h às 16h (28/10)
Sepultamento: Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek, em São José dos Campos, em 28/10, às 16h.

MAURO GARCIA DE SOUZA

Idade: 70 anos
Data de falecimento: 27/10/2026
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Cemitério Parque das Flores, em São José dos Campos, em 28/10, às 15h.

JESUS ANTONIO FERREIRA

Idade: 81 anos
Data de falecimento: 28/10/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, em São José dos Campos, em 28/10, às 15h.

HUGO POMPEU

Idade: 88 anos
Data de falecimento: 27/10/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, em São José dos Campos, em 28/10, às 13h30.

MARIA EDINA LOPES DA SILVA

Idade: 84 anos
Data de falecimento: 27/10/2026
Velório: Outras cidades
Sepultamento: Cemitério Parque Jaraguá, em São Paulo, em 28/10, às 13h.

DOMICIO DE ALMEIDA MARTINS

Idade: 75 anos
Data de falecimento: 27/10/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, em São José dos Campos, em 28/10, às 11h.

JAIR FERNANDES DE FREITAS

Idade: 73 anos
Data de falecimento: 27/10/2026
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Cemitério Parque das Flores, em São José dos Campos, em 28/10, às 10h.

JOSE ARMANDO MATIAS

Idade: 72 anos
Data de falecimento: 27/10/2026
Velório: Memorial Bom Retiro
Sepultamento: Cemitério Memorial Bom Retiro, em São José dos Campos, em 28/10, às 9h.

WALDETE RODRIGUES DA COSTA

Idade: 75 anos
Data de falecimento: 27/10/2026
Velório: Igreja Assembleia de Deus Belém, das 17h às 9h (27/10)
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, em São José dos Campos, em 28/10, às 9h.

LUCILENE RIBEIRO DA SILVA

Idade: 64 anos
Data de falecimento: 27/10/2026
Velório: Urbam – Sala 3, das 12h às 8h (27/10)
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, em São José dos Campos, em 28/10, às 8h.

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