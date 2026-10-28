LAICE GOMES DANIEL

Idade: 61 anos

Data de falecimento: 28/10/2026

Velório: Urbam – Sala 3, das 22h às 13h (28/10)

Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, em São José dos Campos, em 29/10, às 13h.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp