LAICE GOMES DANIEL
Idade: 61 anos
Data de falecimento: 28/10/2026
Velório: Urbam – Sala 3, das 22h às 13h (28/10)
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, em São José dos Campos, em 29/10, às 13h.
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RENATO PEREIRA BARROS
Idade: 79 anos
Data de falecimento: 28/10/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, em São José dos Campos, em 29/10, às 11h.
JOAQUIM DE ALMEIDA
Idade: 78 anos
Data de falecimento: 28/10/2026
Velório: Urbam – Sala 6, das 21h às 10h30 (28/10)
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, em São José dos Campos, em 29/10, às 10h30.
SEBASTIÃO PINTO
Idade: 88 anos
Data de falecimento: 28/10/2026
Velório: Urbam – Sala 5, das 15h às 10h (28/10)
Sepultamento: Cemitério Horto São Dimas, em São José dos Campos, em 29/10, às 10h.
CLAUDIA RENATA GONÇALVES RAMOS
Idade: 56 anos
Data de falecimento: 27/10/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, em São José dos Campos, em 29/10, às 9h.
FELIPE VIEIRA RIBEIRO
Idade: 25 anos
Data de falecimento: 27/10/2026
Velório: Velório Municipal Santana
Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina, em Santana, em São José dos Campos, em 28/10, às 16h30.
PIERRE JEAN MARIE JALLAIS
Idade: 96 anos
Data de falecimento: 28/10/2026
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Cemitério Parque das Flores, em São José dos Campos, em 28/10, às 16h30.
MARIA DE FATIMA DE SOUZA
Idade: 66 anos
Data de falecimento: 27/10/2026
Velório: Urbam – Sala 2, das 9h às 16h (28/10)
Sepultamento: Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek, em São José dos Campos, em 28/10, às 16h.
MAURO GARCIA DE SOUZA
Idade: 70 anos
Data de falecimento: 27/10/2026
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Cemitério Parque das Flores, em São José dos Campos, em 28/10, às 15h.
JESUS ANTONIO FERREIRA
Idade: 81 anos
Data de falecimento: 28/10/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, em São José dos Campos, em 28/10, às 15h.
HUGO POMPEU
Idade: 88 anos
Data de falecimento: 27/10/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, em São José dos Campos, em 28/10, às 13h30.
MARIA EDINA LOPES DA SILVA
Idade: 84 anos
Data de falecimento: 27/10/2026
Velório: Outras cidades
Sepultamento: Cemitério Parque Jaraguá, em São Paulo, em 28/10, às 13h.
DOMICIO DE ALMEIDA MARTINS
Idade: 75 anos
Data de falecimento: 27/10/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, em São José dos Campos, em 28/10, às 11h.
JAIR FERNANDES DE FREITAS
Idade: 73 anos
Data de falecimento: 27/10/2026
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Cemitério Parque das Flores, em São José dos Campos, em 28/10, às 10h.
JOSE ARMANDO MATIAS
Idade: 72 anos
Data de falecimento: 27/10/2026
Velório: Memorial Bom Retiro
Sepultamento: Cemitério Memorial Bom Retiro, em São José dos Campos, em 28/10, às 9h.
WALDETE RODRIGUES DA COSTA
Idade: 75 anos
Data de falecimento: 27/10/2026
Velório: Igreja Assembleia de Deus Belém, das 17h às 9h (27/10)
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, em São José dos Campos, em 28/10, às 9h.
LUCILENE RIBEIRO DA SILVA
Idade: 64 anos
Data de falecimento: 27/10/2026
Velório: Urbam – Sala 3, das 12h às 8h (27/10)
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, em São José dos Campos, em 28/10, às 8h.