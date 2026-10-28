Isenção

Termina no próximo sábado (31) o prazo para solicitação de isenção de tributos municipais de Taubaté para 2027. O benefício é válido para IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e taxa do lixo.

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IPTU

No caso do IPTU, podem solicitar a isenção proprietários de imóveis populares ou rústicos, aposentados e pensionistas, pessoas com deficiência, viúvas, separadas judicialmente e divorciadas maiores de 50 anos, ex-combatentes e suas viúvas, além de casos previstos para imóveis tombados e templos religiosos em regime de comodato ou aluguel.