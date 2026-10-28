28 de outubro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
SOMA R$ 25 MILHÕES

Taubaté: cada vereador terá R$ 1,3 milhão em emendas impositivas

Por Julio Codazzi | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/CMT
Dos R$ 2,098 bilhões que a Prefeitura de Taubaté prevê arrecadar no ano que vem, R$ 25,859 milhões serão reservados para as emendas impositivas dos 19 vereadores, que são de execução obrigatória
Dos R$ 2,098 bilhões que a Prefeitura de Taubaté prevê arrecadar no ano que vem, R$ 25,859 milhões serão reservados para as emendas impositivas dos 19 vereadores, que são de execução obrigatória

Dos R$ 2,098 bilhões que a Prefeitura de Taubaté prevê arrecadar no ano que vem, R$ 25,859 milhões serão reservados para as emendas impositivas dos vereadores ao projeto da LOA (Lei Orçamentária Anual) de 2027. Essas emendas serão de execução obrigatória pelo governo do prefeito Sérgio Victor (Novo).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Cada um dos 19 vereadores terá uma cota de R$ 1,361 milhão para emendas, sendo que, pelo menos, metade disso (R$ 680 mil) deverá ser destinado obrigatoriamente para ações na área da saúde.

Os vereadores deverão protocolar as emendas até o dia 23 de novembro. O projeto deve ser votado até o mês de dezembro.

Emendas impositivas foram implantadas em 2015

Quando o orçamento impositivo foi implantado em Taubaté, em 2015, o percentual destinado às emendas era de 1,2% da receita corrente líquida do município – índice que acompanhava o que havia sido estabelecido na Constituição Federal naquele ano, e que era observado no Congresso Nacional desde então.

Em agosto de 2023, a Câmara de Taubaté ampliou o percentual para 1,55%, acompanhando uma mudança que havia sido feita no Congresso Nacional em 2022.

Em 2024, um grupo de nove vereadores - todos foram reeleitos e seguem na Câmara - apresentou um projeto que visa ampliar o percentual do orçamento reservado às emendas impositivas para 2% da receita corrente líquida, mas a proposta não foi votada até agora.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários