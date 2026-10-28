Dos R$ 2,098 bilhões que a Prefeitura de Taubaté prevê arrecadar no ano que vem, R$ 25,859 milhões serão reservados para as emendas impositivas dos vereadores ao projeto da LOA (Lei Orçamentária Anual) de 2027. Essas emendas serão de execução obrigatória pelo governo do prefeito Sérgio Victor (Novo).

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Cada um dos 19 vereadores terá uma cota de R$ 1,361 milhão para emendas, sendo que, pelo menos, metade disso (R$ 680 mil) deverá ser destinado obrigatoriamente para ações na área da saúde.