Um homem foi preso por tráfico de drogas na noite de terça-feira (27), no bairro São Judas Tadeu, na região sudeste de São José dos Campos. A prisão foi realizada por policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), por volta das 18h.

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Durante a abordagem, os policiais apreenderam 793 porções de drogas, entre maconha, cocaína e crack. Ao todo, os entorpecentes somaram 820 gramas, além de R$ 62 em dinheiro.