Quatro pessoas – três mulheres e um homem – foram detidas pela Polícia Militar na tarde desta quarta-feira (28), em Caçapava, após uma denúncia de suspeita de sequestro e extorsão.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo a PM, a vítima relatou que seria levada para um chamado “tribunal do crime”. A defesa dos envolvidos nega ameaças e afirma que o caso está relacionado a uma dívida de aproximadamente R$ 25 mil.