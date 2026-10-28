Quatro pessoas – três mulheres e um homem – foram detidas pela Polícia Militar na tarde desta quarta-feira (28), em Caçapava, após uma denúncia de suspeita de sequestro e extorsão.
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Segundo a PM, a vítima relatou que seria levada para um chamado “tribunal do crime”. A defesa dos envolvidos nega ameaças e afirma que o caso está relacionado a uma dívida de aproximadamente R$ 25 mil.
A ocorrência começou após denúncias de moradores recebidas pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar). Os policiais foram até uma residência na região da Vila Menino Jesus e do Jardim Pitangueiras para verificar a suspeita.
Segundo a Polícia Militar, a mulher teria sido abordada na rua e colocada em um veículo Polo. Imagens obtidas pela reportagem mostram a vítima com os pés para fora do carro. A corporação informou que o veículo apontado como utilizado na ação foi localizado no endereço averiguado.
No local, os policiais encontraram três mulheres e um homem. Os quatro foram detidos e encaminhados à delegacia. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre a participação individual de cada um na ocorrência.
A vítima relatou aos policiais que tinha uma dívida com algumas pessoas e que seria levada para um “tribunal do crime”. A dinâmica da abordagem e as circunstâncias em que a mulher entrou no veículo ainda precisam ser esclarecidas.
Defesa nega ameaças
O advogado criminalista Renato Germano, que representa os detidos, negou que seus clientes tenham ameaçado a mulher. Segundo ele, o conflito envolve uma dívida de aproximadamente R$ 25 mil.
O defensor afirmou ainda que seus clientes não possuem antecedentes criminais e relatou que já teriam ocorrido discussões anteriores entre as partes por causa do débito. De acordo com Germano, em uma ocasião anterior, a mulher teria ido à casa de um dos envolvidos e provocado uma confusão.
Até o momento, não foram apresentados publicamente detalhes que permitam esclarecer a origem da dívida ou confirmar as circunstâncias relatadas pela defesa.
As versões apresentadas pela vítima, conforme o relato da PM, e pelo advogado são distintas. Enquanto a corporação informou que a mulher disse que seria levada a um “tribunal do crime”, a defesa sustenta que a situação está relacionada a uma cobrança e nega a ocorrência de ameaças.
Investigação
Até a última atualização desta reportagem, não havia informações sobre o registro policial definitivo, nem sobre eventual manutenção da prisão ou liberação dos quatro detidos após a apresentação à delegacia.
A investigação deverá esclarecer como ocorreu a abordagem, qual foi a participação de cada envolvido e em que circunstâncias surgiu o conflito relacionado à dívida.
A detenção dos suspeitos não significa, por si só, que houve comprovação dos crimes investigados. A responsabilidade de cada pessoa dependerá da apuração dos fatos e dos elementos reunidos pelas autoridades.