Um restaurante no bairro de Massaguaçu, em Caraguatatuba, foi flagrado furtando energia elétrica durante uma operação policial realizada na terça-feira (27), com apoio da distribuidora EDP. Durante a fiscalização, técnicos da concessionária identificaram um desvio de energia no estabelecimento. O prejuízo estimado é de R$ 10 mil.

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Além das consequências criminais, os responsáveis pela irregularidade poderão ter de pagar pela energia consumida e não faturada, além dos custos administrativos e operacionais relacionados à regularização da instalação, conforme as regras da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica).