Uma pistola calibre 9 mm, com registro de furto, foi encontrada escondida junto a uma máquina de lavar em uma residência no bairro São Gonçalo, em Taubaté. O suspeito, de 21 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil na madrugada desta quarta-feira (28), por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação.

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Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar chegou até o homem, registrado no documento como bombeiro, após receber uma denúncia anônima de que ele estaria com a arma utilizada em um episódio de disparos registrado anteriormente no bairro.