Uma pistola calibre 9 mm, com registro de furto, foi encontrada escondida junto a uma máquina de lavar em uma residência no bairro São Gonçalo, em Taubaté. O suspeito, de 21 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil na madrugada desta quarta-feira (28), por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação.
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Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar chegou até o homem, registrado no documento como bombeiro, após receber uma denúncia anônima de que ele estaria com a arma utilizada em um episódio de disparos registrado anteriormente no bairro.
Inicialmente, o suspeito afirmou que o armamento estava guardado na casa do pai, na Estrada do Barreiro. Os policiais foram até o endereço indicado, mas não encontraram nenhuma arma.
Ainda de acordo com o registro policial, após ser questionado novamente, o homem admitiu que havia escondido a pistola em sua própria residência, junto a uma máquina de lavar. A equipe retornou ao imóvel e localizou a arma dentro de um coldre, além de uma maleta com acessórios.
Arma tinha 33 munições
A pistola apreendida é uma Taurus TS9, calibre 9 mm, classificada como de uso restrito. No local, os policiais também encontraram dois carregadores, 33 munições intactas e um kit de limpeza e manutenção do armamento.
O boletim aponta que a arma tinha registro de furto. Em depoimento na delegacia, acompanhado de advogado, o suspeito confessou ser o proprietário da pistola e declarou ter pago R$ 10 mil pelo armamento, após negociar com uma pessoa que conheceu pelo Facebook.
Ele afirmou que comprou a arma para defender a própria residência e negou tê-la utilizado ou mostrado a outras pessoas.
Suspeito permanece preso
A Polícia Civil ratificou a prisão em flagrante pelos crimes de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação. Conforme o boletim, o homem permaneceu custodiado, e a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva.
O documento também registra que o investigado estava submetido a medidas cautelares anteriores. A Polícia Civil solicitou perícia na arma e encaminhou o caso à Justiça para as providências cabíveis.
A investigação deverá apurar as circunstâncias relacionadas à posse do armamento furtado e eventual ligação com o episódio de disparos registrado no bairro São Gonçalo.