O Halloween vai ganhar uma programação especial em São José dos Campos. O Kinoplex Diamante, no Vale Sul Shopping, promove no sábado (31), a Noite do Terror do Diamante – Um Halloween de Cinema, com comidas temáticas, decoração assustadora e sessões de filmes de terror. A programação começa às 18h, e o restaurante ficará aberto até 1h30 da madrugada.
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A entrada no Restaurante Diamante será gratuita, sem necessidade de ingresso para o cinema ou reserva. A proposta é permitir que o público aproveite o ambiente temático e experimente pratos criados especialmente para a ocasião, mesmo sem assistir aos filmes.
O cardápio especial reúne receitas com nomes inspirados em personagens e histórias conhecidas do cinema de terror. Entre as opções estão o Hannibal Lecter, um steak tartare de filé-mignon com alcaparras, mostarda e azeite, finalizado com azeite vermelho e servido com folhas de arroz.
Outra opção é o Dedo de Bruxa, preparado com massa de pizza recheada com peito bovino desfiado, pimentão vermelho e batatas. Já o Visão do Além combina queijo minas padrão e azeitonas roxas, com finalização de azeite de ervas.
Para a sobremesa, o público poderá experimentar a Árvore da Morte, um tronco de chocolate com ganache, mousse e crumble de chocolate, decorado com caveiras de chocolate branco e algodão-doce. O cardápio também inclui o Caixão do Drácula, um brownie de chocolate com pimenta síria, recheado com geleia de frutas vermelhas e coberto com chocolate amargo.
As comidinhas temáticas poderão ser consumidas no restaurante ou dentro das salas durante as sessões de cinema.
Filmes na programação
A programação cinematográfica do sábado inclui quatro produções do gênero: “A Hora do Mal”, “It: A Coisa”, “Invocação do Mal” e “O Exorcista”. As sessões acontecem ao longo da noite, com opções que avançam até a madrugada.
O cinema também oferece cabines exclusivas para até duas pessoas, com serviço de sala para quem quiser consumir alimentos e bebidas durante a exibição.
A programação de terror continua no domingo (1º) e na segunda (2), com novas sessões dos filmes.
Os ingressos estão disponíveis na bilheteria do Kinoplex e no site oficial da rede. A entrada no restaurante, por sua vez, não exige ingresso nem reserva.
Confira os horários dos filmes
Sábado, 31 de outubro
- 20h20 — A Hora do Mal
- 20h50 — It: A Coisa
- 22h40 — Invocação do Mal
- 23h — O Exorcista
- 23h20 — A Hora do Mal
- 23h50 — It: A Coisa
Domingo, 1º de novembro
- 18h15 — Invocação do Mal
- 20h50 — O Exorcista
Segunda-feira, 2 de novembro
- 17h50 — A Hora do Mal
- 20h40 — It: A Coisa
SERVIÇO
Evento: Noite do Terror do Diamante – Um Halloween de Cinema
Data: sábado, 31 de outubro de 2026
Horário: a partir das 18h
Local: Kinoplex Diamante e Restaurante Diamante, no Vale Sul Shopping, em São José dos Campos
Entrada no restaurante: gratuita, sem ingresso ou reserva
Ingressos para os filmes: disponíveis na bilheteria e pelo site www.kinoplex.com.br
Programação de cinema: de 31 de outubro a 2 de novembro