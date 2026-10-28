O Halloween vai ganhar uma programação especial em São José dos Campos. O Kinoplex Diamante, no Vale Sul Shopping, promove no sábado (31), a Noite do Terror do Diamante – Um Halloween de Cinema, com comidas temáticas, decoração assustadora e sessões de filmes de terror. A programação começa às 18h, e o restaurante ficará aberto até 1h30 da madrugada.

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A entrada no Restaurante Diamante será gratuita, sem necessidade de ingresso para o cinema ou reserva. A proposta é permitir que o público aproveite o ambiente temático e experimente pratos criados especialmente para a ocasião, mesmo sem assistir aos filmes.