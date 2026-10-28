A Prefeitura de Jacareí segue se destacando no fomento à economia e no suporte oferecido às grandes empresas que desejam investir na cidade. Na última semana, o Max Atacadista, que faz parte do Grupo Muffato, anunciou a construção da sua primeira unidade no município, possibilitando a geração de centenas de empregos.

O Atacadista será construído próximo ao Sesi e à Rodovia Henrique Eroles, na região oeste de Jacareí, entre a Avenida Maria Augusta Fagundes Gomes e a Rua Antônio Ferreira Rizzini, no bairro São João.

“Jacareí está vivendo uma fase de desenvolvimento, e a chegada do Max Atacadista reforça a confiança de grandes grupos na nossa cidade. Estamos abrindo portas para novos investimentos, empregos e oportunidades, especialmente na região Oeste”, disse o Prefeito Celso Florêncio.

O terreno possui 20.000m² e serão mais de 13.000m² de área construída, com mais de 300 vagas de estacionamento. O investimento será de R$ 65 milhões. As obras serão iniciadas em breve, após o lançamento oficial do empreendimento.

“Estamos bastante satisfeitos por chegar a Jacareí, uma cidade que tem um grande potencial. A parceria com a Prefeitura foi muito importante durante todo o processo, que resultou na concretização deste projeto. Em breve iniciaremos as obras”, completou o Diretor do Grupo Muffato, Ederson Muffato.