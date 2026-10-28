Um corredor de aplausos vai homenagear o goleiro Miguel Meneses Fernandes Vieira, de 14 anos, nesta quarta-feira (28), no Hospital Municipal de São José dos Campos.
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A homenagem será realizada às 21h, antes do procedimento de captação de órgãos do adolescente, que morreu na terça-feira (27), após um acidente de trânsito.
Organizado pelo Hospital Municipal, o momento contará com a presença de familiares e amigos do jovem atleta, que defendia a equipe sub-15 do São José Esporte Clube. A iniciativa busca prestar uma última homenagem a Miguel e reconhecer o gesto de solidariedade da família, que autorizou a doação de órgãos.
A divulgação da cerimônia também tem o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da doação de órgãos, que pode ajudar a salvar vidas.
Luto oficial
A Prefeitura de São José dos Campos decretou luto oficial de três dias pela morte do adolescente. O decreto será publicado no Diário do Município desta quarta-feira (28). Durante o período, as bandeiras nas repartições públicas municipais ficarão hasteadas a meio mastro.
Em nota, a administração municipal manifestou solidariedade aos familiares e amigos do jovem, cuja morte provocou comoção entre pessoas ligadas ao futebol e moradores da cidade.
Trajetória no futebol
Natural de Jacareí, Miguel nasceu em 13 de fevereiro de 2012 e estudava no Colégio Sepp. Ele começou a trajetória no futebol na escola Barceloninha, em sua cidade natal.
Em 2024, passou a treinar em São José dos Campos e integrou a categoria sub-12 do programa Atleta Cidadão. Naquele ano, representou o município no Campeonato Paulista e ganhou destaque como goleiro, especialmente pelas defesas de pênaltis.
No ano seguinte, ingressou no São José Esporte Clube, onde passou a defender as categorias de base da Águia do Vale.
Durante sua passagem pelo Atleta Cidadão e pelo clube, Miguel conquistou o carinho de companheiros, treinadores e funcionários. A morte precoce do adolescente deixou enlutadas as comunidades esportiva e escolar.
Doação de órgãos
Em meio à dor pela perda do filho, a família autorizou a doação de órgãos, uma decisão que pode beneficiar pacientes que aguardam transplantes.
O gesto de solidariedade dá um significado especial à homenagem desta quarta-feira, marcada pela despedida ao jovem atleta e pela possibilidade de ajudar outras pessoas.