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HOMENAGEM

Adeus, Miguel: doação de órgãos em SJC terá corredor de aplausos

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Jovem atleta partiu cedo e deixou entristecida toda a comunidade do futebol
Jovem atleta partiu cedo e deixou entristecida toda a comunidade do futebol

Um corredor de aplausos vai homenagear o goleiro Miguel Meneses Fernandes Vieira, de 14 anos, nesta quarta-feira (28), no Hospital Municipal de São José dos Campos.

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A homenagem será realizada às 21h, antes do procedimento de captação de órgãos do adolescente, que morreu na terça-feira (27), após um acidente de trânsito.

Organizado pelo Hospital Municipal, o momento contará com a presença de familiares e amigos do jovem atleta, que defendia a equipe sub-15 do São José Esporte Clube. A iniciativa busca prestar uma última homenagem a Miguel e reconhecer o gesto de solidariedade da família, que autorizou a doação de órgãos.

A divulgação da cerimônia também tem o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da doação de órgãos, que pode ajudar a salvar vidas.

Luto oficial

A Prefeitura de São José dos Campos decretou luto oficial de três dias pela morte do adolescente. O decreto será publicado no Diário do Município desta quarta-feira (28). Durante o período, as bandeiras nas repartições públicas municipais ficarão hasteadas a meio mastro.

Em nota, a administração municipal manifestou solidariedade aos familiares e amigos do jovem, cuja morte provocou comoção entre pessoas ligadas ao futebol e moradores da cidade.

Trajetória no futebol

Natural de Jacareí, Miguel nasceu em 13 de fevereiro de 2012 e estudava no Colégio Sepp. Ele começou a trajetória no futebol na escola Barceloninha, em sua cidade natal.

Em 2024, passou a treinar em São José dos Campos e integrou a categoria sub-12 do programa Atleta Cidadão. Naquele ano, representou o município no Campeonato Paulista e ganhou destaque como goleiro, especialmente pelas defesas de pênaltis.

No ano seguinte, ingressou no São José Esporte Clube, onde passou a defender as categorias de base da Águia do Vale.

Durante sua passagem pelo Atleta Cidadão e pelo clube, Miguel conquistou o carinho de companheiros, treinadores e funcionários. A morte precoce do adolescente deixou enlutadas as comunidades esportiva e escolar.

Doação de órgãos

Em meio à dor pela perda do filho, a família autorizou a doação de órgãos, uma decisão que pode beneficiar pacientes que aguardam transplantes.

O gesto de solidariedade dá um significado especial à homenagem desta quarta-feira, marcada pela despedida ao jovem atleta e pela possibilidade de ajudar outras pessoas.

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