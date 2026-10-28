Um corredor de aplausos vai homenagear o goleiro Miguel Meneses Fernandes Vieira, de 14 anos, nesta quarta-feira (28), no Hospital Municipal de São José dos Campos.

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A homenagem será realizada às 21h, antes do procedimento de captação de órgãos do adolescente, que morreu na terça-feira (27), após um acidente de trânsito.