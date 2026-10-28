A Embraer assinou um acordo com a Austrian Airlines para fornecer suporte a componentes das 13 aeronaves E195 da companhia aérea europeia. O contrato, anunciado nesta quarta-feira (28), prevê acesso ao Programa Pool de Componentes, serviço que busca ampliar a disponibilidade dos aviões e reduzir custos de manutenção.

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O acordo inclui mais de 300 peças, além de serviços de troca, reparo e revisão geral. A iniciativa permite que a companhia aérea tenha acesso a componentes e suporte técnico para manter a operação dos jatos. O valor do negócio não foi divulgado.