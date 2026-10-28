A Embraer assinou um acordo com a Austrian Airlines para fornecer suporte a componentes das 13 aeronaves E195 da companhia aérea europeia. O contrato, anunciado nesta quarta-feira (28), prevê acesso ao Programa Pool de Componentes, serviço que busca ampliar a disponibilidade dos aviões e reduzir custos de manutenção.
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O acordo inclui mais de 300 peças, além de serviços de troca, reparo e revisão geral. A iniciativa permite que a companhia aérea tenha acesso a componentes e suporte técnico para manter a operação dos jatos. O valor do negócio não foi divulgado.
Segundo a Embraer, o programa foi desenvolvido para simplificar o gerenciamento de peças e reduzir a necessidade de manter grandes estoques próprios, contribuindo para o controle dos custos operacionais.
“Nosso Programa Pool foi desenvolvido para simplificar o gerenciamento de componentes, enquanto ajuda os operadores a maximizar a disponibilidade de suas aeronaves e a reduzir custos relacionados à manutenção”, afirmou Carlos Naufel, presidente e CEO da Embraer Serviços & Suporte.
O executivo também destacou que o acordo reúne acesso a estoque, capacidade de reparo e suporte técnico, permitindo que a Austrian Airlines concentre esforços na operação e na experiência dos passageiros.
Programa de suporte da Embraer
O Programa Pool oferece suporte a companhias aéreas de diferentes países por meio da estrutura técnica e da rede de serviços da fabricante brasileira.
Entre os benefícios estão a redução dos gastos com reparos, o controle dos estoques de componentes e a diminuição da necessidade de armazenagem. O serviço também funciona com níveis de desempenho garantidos.
A Embraer Serviços & Suporte disponibiliza soluções personalizadas para atender às necessidades das companhias aéreas e acompanhar o crescimento da frota global de aeronaves da fabricante.