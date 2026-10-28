28 de outubro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
INVESTIGAÇÃO

Deic Taubaté prende suspeito em operação contra roubos em Pinda

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Deic
Suspeito foi preso pela Polícia Civil
Suspeito foi preso pela Polícia Civil

A Polícia Civil prendeu mais um suspeito de integrar uma associação criminosa investigada por roubos violentos durante a segunda fase da Operação Bobina de Ariadne, realizada em Pindamonhangaba. A ação foi conduzida pela Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté, responsável pelo inquérito.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo a Polícia Civil, o homem foi identificado após a primeira fase da operação, deflagrada em 17 de setembro. A prisão temporária foi cumprida nesta quarta-feira (28), conforme o comunicado divulgado pela corporação.

A investigação apura a participação de suspeitos em crimes de associação criminosa e roubo circunstanciado, com agravantes relacionados à atuação de várias pessoas, ao uso de arma de fogo de uso restrito e à restrição da liberdade das vítimas.

Cinco suspeitos já foram presos

Na etapa inicial da operação, os policiais cumpriram cinco mandados de prisão temporária e oito mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça após representação da autoridade policial e manifestação favorável do Ministério Público.

Durante as diligências, foram apreendidos fios metálicos em grande quantidade, armas, munições e dinheiro. Os policiais também localizaram um caminhão com suspeita de adulteração dos sinais identificadores e um Porsche Cayenne blindado que, segundo a investigação, estaria envolvido em atividades ilícitas.

De acordo com a Deic, as apurações apontam para a atuação estruturada de pessoas suspeitas de envolvimento em crimes patrimoniais praticados com violência e grave ameaça.

Investigações continuam

Com a prisão de mais um investigado, a Polícia Civil busca identificar e localizar outros possíveis integrantes do grupo. O objetivo é avançar na apuração dos crimes e desarticular a associação criminosa investigada.

A corporação não informou detalhes sobre a identidade do novo preso nem sobre eventuais outros alvos da investigação.

Bobina de Ariadne

O nome da operação faz referência à mitologia grega. Na história, o fio de Ariadne ajuda a percorrer um labirinto e encontrar o caminho até seu núcleo.

Segundo a Polícia Civil, a escolha faz alusão a um dos elementos materiais identificados no início das investigações, que serviu como ponto de partida para aprofundar as diligências e chegar aos suspeitos.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários