A Polícia Civil prendeu mais um suspeito de integrar uma associação criminosa investigada por roubos violentos durante a segunda fase da Operação Bobina de Ariadne, realizada em Pindamonhangaba. A ação foi conduzida pela Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté, responsável pelo inquérito.

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Segundo a Polícia Civil, o homem foi identificado após a primeira fase da operação, deflagrada em 17 de setembro. A prisão temporária foi cumprida nesta quarta-feira (28), conforme o comunicado divulgado pela corporação.