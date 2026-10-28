Duas escritoras de São José dos Campos disputaram como finalistas do Prêmio Jabuti 2026, uma das mais importantes premiações literárias do Brasil.

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Juliane Gazzi Bortolucci concorreu na categoria Infantil com o livro “Alfabeto Atrapalhado”, publicado pela editora Asinha. Já Magô Pool disputou a categoria Histórias em Quadrinhos com “Segue o Baile”, lançado pela Veneta.