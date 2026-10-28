Um homem condenado por crime de pedofilia foi preso pela Polícia Militar na noite de segunda-feira (26), no centro de Cunha, no Vale do Paraíba. Ele era considerado foragido da Justiça e tinha um mandado de prisão em aberto decorrente de uma condenação definitiva.

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A prisão ocorreu durante um patrulhamento preventivo na rua Major Santana. Os policiais militares avistaram o homem em atitude suspeita e decidiram abordá-lo.