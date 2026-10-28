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POLICIAMENTO

Homem condenado por pedofilia e foragido é preso em Cunha

Por Da redação | Cunha
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Homem condenado por crime de pedofilia foi preso pela Polícia Militar
Homem condenado por crime de pedofilia foi preso pela Polícia Militar

Um homem condenado por crime de pedofilia foi preso pela Polícia Militar na noite de segunda-feira (26), no centro de Cunha, no Vale do Paraíba. Ele era considerado foragido da Justiça e tinha um mandado de prisão em aberto decorrente de uma condenação definitiva.

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A prisão ocorreu durante um patrulhamento preventivo na rua Major Santana. Os policiais militares avistaram o homem em atitude suspeita e decidiram abordá-lo.

Durante a consulta aos sistemas policiais, a equipe constatou a existência do mandado de prisão expedido pela Justiça de Cunha, relacionado à condenação pelo crime.

Após a confirmação da ordem judicial, os policiais deram voz de prisão ao homem e o conduziram à Delegacia de Polícia de Cunha, onde foram realizados os procedimentos legais.

Concluído o registro da ocorrência, o preso foi encaminhado à cadeia pública, onde permanece à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.

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