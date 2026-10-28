Um homem condenado por crime de pedofilia foi preso pela Polícia Militar na noite de segunda-feira (26), no centro de Cunha, no Vale do Paraíba. Ele era considerado foragido da Justiça e tinha um mandado de prisão em aberto decorrente de uma condenação definitiva.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A prisão ocorreu durante um patrulhamento preventivo na rua Major Santana. Os policiais militares avistaram o homem em atitude suspeita e decidiram abordá-lo.
Durante a consulta aos sistemas policiais, a equipe constatou a existência do mandado de prisão expedido pela Justiça de Cunha, relacionado à condenação pelo crime.
Após a confirmação da ordem judicial, os policiais deram voz de prisão ao homem e o conduziram à Delegacia de Polícia de Cunha, onde foram realizados os procedimentos legais.
Concluído o registro da ocorrência, o preso foi encaminhado à cadeia pública, onde permanece à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.