O Vale do Paraíba registrou 24 denúncias de assédio eleitoral durante as eleições de 2026, segundo dados do MPT (Ministério Público do Trabalho). Na região de São José dos Campos, apenas uma das ocorrências foi comunicada após o segundo turno, realizado no domingo (25).
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Em todo o interior de São Paulo, o órgão recebeu 80 novas denúncias em pouco mais de dois dias, em meio a relatos de ameaças e retaliações contra trabalhadores por suas escolhas políticas.
Os registros foram contabilizados entre as 23h59 de domingo (25) e as 9h30 desta quarta-feira (28). O volume representa 37% das 216 denúncias recebidas pelo MPT no interior paulista ao longo das eleições deste ano.
O órgão alerta para a continuidade de possíveis práticas de assédio eleitoral mesmo depois do encerramento da votação. Entre as situações relatadas estão ameaças de demissão, dispensas e recusa de contratação motivadas pela preferência política dos trabalhadores.
Segundo o MPT, publicações nas redes sociais também têm incentivado empresários a demitir funcionários que votaram em determinados candidatos. Condutas desse tipo podem configurar assédio eleitoral e ser investigadas pelo órgão.
A procuradora Marina Tramonte, coordenadora regional da Coordigualdade, área do MPT voltada à promoção da igualdade de oportunidades e ao combate à discriminação no trabalho, ressalta que a liberdade de escolha política precisa ser respeitada também no ambiente profissional.
“A autoridade do empregador restringe-se aos limites da atividade econômica. A consciência e a escolha eleitoral do funcionário continuam soberanas. Rescindir contratos de trabalho com base em preferências ideológicas é uma prática ilegal que será combatida pelo MPT”, afirma.
Vale tem denúncia após 2º turno
Das 24 denúncias de assédio eleitoral registradas na região de São José dos Campos durante as eleições de 2026, apenas uma foi apresentada após o segundo turno. O resultado contrasta com o aumento de ocorrências em outras áreas do interior paulista.
Ribeirão Preto e São José do Rio Preto concentraram 43 das 80 novas denúncias recebidas após a votação. Ribeirão Preto registrou 23 casos, enquanto São José do Rio Preto teve 20.
Campinas contabilizou nove denúncias no período, seguida por Sorocaba, com oito. Bauru e Presidente Prudente tiveram sete registros cada. Araçatuba recebeu quatro denúncias, e Araraquara, três.
No acumulado das eleições de 2026, Campinas lidera o número de registros, com 57 denúncias. Na sequência aparecem Ribeirão Preto, com 42, e São José do Rio Preto, com 33. O Vale do Paraíba, representado nos dados pela região de São José dos Campos, contabilizou 24 ocorrências.
Como denunciar assédio eleitoral
Trabalhadores que sofreram ou presenciaram situações de assédio eleitoral podem registrar denúncias pela internet, nos portais do Ministério Público do Trabalho.
No interior paulista, as denúncias podem ser feitas pelo site da Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região, em www.prt15.mpt.mp.br. Também é possível utilizar o portal nacional do órgão, em www.mpt.mp.br.
O procedimento pode ser realizado de forma sigilosa. Para contribuir com a apuração, o MPT recomenda guardar provas, como capturas de tela de mensagens, publicações em redes sociais, áudios, gravações de tela e informações sobre possíveis testemunhas.
As denúncias podem se referir a situações ocorridas antes, durante ou depois das eleições. O fim da votação não impede a investigação de possíveis irregularidades cometidas por empregadores.