O Vale do Paraíba registrou 24 denúncias de assédio eleitoral durante as eleições de 2026, segundo dados do MPT (Ministério Público do Trabalho). Na região de São José dos Campos, apenas uma das ocorrências foi comunicada após o segundo turno, realizado no domingo (25).

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Em todo o interior de São Paulo, o órgão recebeu 80 novas denúncias em pouco mais de dois dias, em meio a relatos de ameaças e retaliações contra trabalhadores por suas escolhas políticas.