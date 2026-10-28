Uma mulher de 49 anos ficou ferida após o carro em que estava tombar durante uma colisão com outro automóvel na manhã desta quarta-feira (28), no bairro Topolândia, em São Sebastião, no Litoral Norte.
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O acidente aconteceu na rua Antônio Pereira da Silva. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 7h25 para atender à ocorrência e retirar a vítima do veículo tombado.
Segundo a corporação, a mulher sofreu uma contusão no braço esquerdo e apresentava ferimentos leves. Após ser retirada do automóvel, ela ficou sob os cuidados da equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
Não há informações sobre a necessidade de encaminhamento da vítima para um hospital.
Causas do acidente
Até a divulgação das informações iniciais, não haviam sido esclarecidas as circunstâncias da colisão que provocou o tombamento do veículo.
Também não foram divulgados detalhes sobre o outro automóvel envolvido ou sobre a existência de outras pessoas feridas.
O acidente mobilizou equipes de emergência no início da manhã, em uma via do bairro Topolândia. Novas informações sobre a ocorrência dependem de esclarecimentos das autoridades.
Em situações de emergência, o Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo telefone 193, e o Samu, pelo número 192.