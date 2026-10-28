Uma mulher de 49 anos ficou ferida após o carro em que estava tombar durante uma colisão com outro automóvel na manhã desta quarta-feira (28), no bairro Topolândia, em São Sebastião, no Litoral Norte.

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O acidente aconteceu na rua Antônio Pereira da Silva. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 7h25 para atender à ocorrência e retirar a vítima do veículo tombado.