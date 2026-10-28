O STF (Spremo Tribunal Federal) divulgou nesta quarta-feira (28) nota em que nega a existência de operação de busca e apreensão da PF (Polícia Federal) tendo como alvo endereços ligados ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), recém-derrotado na eleição para a Presidência da República.

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“É falsa a informação veiculada sobre a existência ou o cumprimento de qualquer mandado de busca e apreensão direcionado ao senador Flávio Bolsonaro ou a seus endereços. Não há nenhuma decisão judicial nesse sentido, tampouco realização de diligência policial ou de busca e apreensão.”