A Polícia Militar Rodoviária apreendeu 3.500 maços de cigarros durante uma fiscalização na rodovia Governador Carvalho Pinto (SP-070), em São José dos Campos, na noite de terça-feira (27). A carga, avaliada em R$ 47.250, era transportada sem documentação fiscal.
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A apreensão ocorreu após policiais da 3ª Companhia do 6º Batalhão de Polícia Rodoviária abordarem um veículo durante uma operação de fiscalização na rodovia.
Na vistoria, os agentes encontraram sete caixas com os cigarros. Como a mercadoria estava sem os documentos fiscais exigidos, a ocorrência foi encaminhada à Polícia Judiciária.
Os cigarros foram apreendidos e ficaram à disposição das autoridades para as providências cabíveis. Até o momento, não há informações sobre a origem da carga ou possíveis responsáveis pelo transporte irregular.