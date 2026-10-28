A Polícia Militar Rodoviária apreendeu 3.500 maços de cigarros durante uma fiscalização na rodovia Governador Carvalho Pinto (SP-070), em São José dos Campos, na noite de terça-feira (27). A carga, avaliada em R$ 47.250, era transportada sem documentação fiscal.

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A apreensão ocorreu após policiais da 3ª Companhia do 6º Batalhão de Polícia Rodoviária abordarem um veículo durante uma operação de fiscalização na rodovia.