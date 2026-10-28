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ACERTOU A QUINA

Mega-Sena: aposta de Lorena bate na trave em prêmio de R$ 310 mi

Por Da redação | Lorena
| Tempo de leitura: 1 min
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Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo
Mega-Sena
Mega-Sena

Uma aposta feita em Lorena "bateu na trave" e ficou a um número de acertar as seis dezenas da Mega-Sena, nessa terça-feira (27). O prêmio milionário era de R$ 309,9 milhões.

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A aposta da região faturou a quina da Mega-Sena, no concurso de número 3076. As dezenas sorteadas foram: 06 - 30 - 32 - 38 - 49 - 57. Ninguém acertou o prêmio máximo.

Segundo a Caixa Econômica Federal, o bilhete premiado em Lorena foi feito pelo Internet Banking do banco, em aposta simples de seis dezenas. O prêmio é de R$ 56 mil.

No total, a quina teve 68 apostas ganhadoras. Cada uma receberá R$ 58.086,17. A quadra saiu para 6.491 apostas, no valor de R$ 869,30 cada.

O prêmio da Mega-Sena acumulou novamente e está estimado em R$ 320 milhões para a nova rodada.

Próximo concurso

O próximo concurso será nesta quarta-feira (28). Até sexta-feira (30), a Caixa realiza a Mega Semana da Mega-Sena, com cinco sorteios consecutivos.

A ação especial terá sorteios (concursos 3075, 3076, 3077, 3078 e 3079) de segunda a sexta-feira, substituindo o calendário regular.  

As regras para aposta e prêmios não mudam. Os interessados devem apostar até as 20h e os sorteios serão realizados às 21h no horário de Brasília. A aposta simples, de seis números, custa R$ 6.

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas nas casas lotéricas de todo o país, no site e no aplicativo Loterias CAIXA e no Internet Banking.

Após a semana especial, a Mega-Sena retomará seu calendário regular de sorteios e abrirá as vendas da Mega da Virada 2026.

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