Uma aposta feita em Lorena "bateu na trave" e ficou a um número de acertar as seis dezenas da Mega-Sena, nessa terça-feira (27). O prêmio milionário era de R$ 309,9 milhões.

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A aposta da região faturou a quina da Mega-Sena, no concurso de número 3076. As dezenas sorteadas foram: 06 - 30 - 32 - 38 - 49 - 57. Ninguém acertou o prêmio máximo.