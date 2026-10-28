A astrobióloga Rebeca Gonçalves, agricultora espacial e divulgadora científica, será uma das palestrantes da programação especial voltada à aproximação de crianças e adolescentes com o universo da ciência, tecnologia e inovação. As atividades são gratuitas e acontecem das 9h às 17h no PIT (Parque de Inovação Tecnológica) de São José dos Campos, nesta quarta (28) e quinta-feira (29).

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Denominado Além das Estrelas — Ciência Delas, o evento integra a 23ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e é organizado pelo Programa Colmeia, do PIT. A iniciativa destaca o protagonismo feminino nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática, conhecidas pela sigla STEAM.