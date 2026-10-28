A astrobióloga Rebeca Gonçalves, agricultora espacial e divulgadora científica, será uma das palestrantes da programação especial voltada à aproximação de crianças e adolescentes com o universo da ciência, tecnologia e inovação. As atividades são gratuitas e acontecem das 9h às 17h no PIT (Parque de Inovação Tecnológica) de São José dos Campos, nesta quarta (28) e quinta-feira (29).
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Denominado Além das Estrelas — Ciência Delas, o evento integra a 23ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e é organizado pelo Programa Colmeia, do PIT. A iniciativa destaca o protagonismo feminino nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática, conhecidas pela sigla STEAM.
A proposta é estimular a curiosidade, despertar vocações e ampliar as oportunidades de acesso ao conhecimento científico e tecnológico desde a infância, incentivando especialmente a participação de meninas e jovens mulheres nessas áreas.
A programação reúne oficinas e palestras que aproximam os estudantes de temas relacionados à inovação e às transformações tecnológicas presentes no cotidiano.
Programação especial
Entre os destaques está a Oficina de Cidadania e Competências Digitais, que aborda conhecimentos importantes para uma participação mais consciente e responsável no ambiente digital.
Outra atividade é a Oficina de Empreendedorismo Tecnológico com Inteligência Artificial, que apresenta possibilidades de utilização da tecnologia no desenvolvimento de ideias e na criação de novos negócios.
O evento também contará com palestras de Duilia de Mello e Rebeca Gonçalves, ampliando o contato dos participantes com referências femininas nas áreas científicas e tecnológicas.
Incentivo à inovação
O apoio da Prefeitura à iniciativa integra os esforços para ampliar o acesso da população à ciência, à tecnologia e à inovação, fortalecendo a aproximação de crianças e adolescentes com o ecossistema tecnológico de São José dos Campos.
Ao direcionar a programação ao público infantojuvenil, o evento contribui para despertar novos talentos, estimular o pensamento criativo e apresentar possibilidades de formação e atuação profissional em áreas estratégicas para o desenvolvimento econômico e tecnológico.
Quem é Rebeca Gonçalves?
Rebeca é astrobióloga e agricultora espacial, sendo a primeira mulher brasileira a ter publicado artigo na área de Agricultura Marciana. Possui mestrado em Astrobiologia pela Universidade de Wageningen, na Holanda, reconhecida como a melhor universidade em estudos agrícolas do mundo.
Ela já trabalhou na ESA (Agência Espacial Europeia) onde interagia frequentemente com astronautas, trabalhou na AEB (Agência Espacial Brasileira) como consultora para projetos relacionados ao Programa Artemis da NASA, e trabalhou junto à Universidade Internacional do Espaço e a NASA na organização do maior curso de estudos espaciais do mundo. Participa ativamente como palestrante no NASA Space Apps Challenge.
Além disso, Rebeca é divulgadora científica através de suas redes sociais e dá palestras em escolas para crianças e jovens de todo o Brasil, especialmente em escolas públicas, incentivando a próxima geração de cientistas brasileiros.
Atualmente faz parte da Rede Space Farming Brasil trabalhando com pesquisas em Agricultura Lunar e é Co-Host do programa Ciência Sem Fim, o maior podcast de ciências do Brasil.