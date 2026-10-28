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PREVISÃO DO TEMPO

Vale e Litoral Norte têm previsão de chuva e frio nesta quarta

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Claudio Vieira/PMSJC
Ventos do oceano contribuem para manter o céu encoberto e as temperaturas mais baixas na região
Ventos do oceano contribuem para manter o céu encoberto e as temperaturas mais baixas na região

O Vale do Paraíba e o Litoral Norte de São Paulo têm previsão de chuva e temperaturas amenas nesta quarta-feira (28). A nebulosidade deve predominar na faixa leste do estado, com possibilidade de chuva fraca, enquanto áreas do norte paulista podem registrar pancadas acompanhadas de raios e rajadas de vento.

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Segundo a previsão meteorológica, os ventos provenientes do oceano contribuem para manter o céu encoberto e as temperaturas mais baixas na região. Nas cidades da faixa leste, as máximas devem variar entre 19°C e 23°C ao longo do dia.

No Litoral Norte, São Sebastião registrou o maior volume de chuva entre os municípios monitorados nas últimas 24 horas. O bairro de Paúba acumulou 25 milímetros até as 6h30 desta quarta-feira, conforme os dados coletados pela manhã.

Em Caraguatatuba, o bairro Indaiá registrou 10 milímetros de chuva. Já em Ubatuba, o acumulado foi de 7 milímetros na região da Estufa 2.

Em São José dos Campos, o bairro Chácara Boa Vista registrou 5 milímetros no mesmo período.

Previsão para o estado

Além da faixa leste, outras regiões paulistas podem ter condições diferentes nesta quarta-feira. Na faixa norte do estado, a passagem de um cavado meteorológico, sistema que favorece a formação de instabilidades, pode provocar pancadas de chuva acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Nas demais regiões, a presença de uma massa de ar seco deve manter o tempo firme, com períodos de sol entre nuvens. Nesses locais, as temperaturas máximas podem variar entre 25°C e 32°C.

Na faixa leste, que inclui o Vale do Paraíba e o Litoral Norte, a previsão é de um dia com maior presença de nuvens, possibilidade de chuva fraca e temperaturas mais amenas.

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