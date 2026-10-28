O Vale do Paraíba e o Litoral Norte de São Paulo têm previsão de chuva e temperaturas amenas nesta quarta-feira (28). A nebulosidade deve predominar na faixa leste do estado, com possibilidade de chuva fraca, enquanto áreas do norte paulista podem registrar pancadas acompanhadas de raios e rajadas de vento.

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Segundo a previsão meteorológica, os ventos provenientes do oceano contribuem para manter o céu encoberto e as temperaturas mais baixas na região. Nas cidades da faixa leste, as máximas devem variar entre 19°C e 23°C ao longo do dia.