O Vale do Paraíba e o Litoral Norte de São Paulo têm previsão de chuva e temperaturas amenas nesta quarta-feira (28). A nebulosidade deve predominar na faixa leste do estado, com possibilidade de chuva fraca, enquanto áreas do norte paulista podem registrar pancadas acompanhadas de raios e rajadas de vento.
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Segundo a previsão meteorológica, os ventos provenientes do oceano contribuem para manter o céu encoberto e as temperaturas mais baixas na região. Nas cidades da faixa leste, as máximas devem variar entre 19°C e 23°C ao longo do dia.
No Litoral Norte, São Sebastião registrou o maior volume de chuva entre os municípios monitorados nas últimas 24 horas. O bairro de Paúba acumulou 25 milímetros até as 6h30 desta quarta-feira, conforme os dados coletados pela manhã.
Em Caraguatatuba, o bairro Indaiá registrou 10 milímetros de chuva. Já em Ubatuba, o acumulado foi de 7 milímetros na região da Estufa 2.
Em São José dos Campos, o bairro Chácara Boa Vista registrou 5 milímetros no mesmo período.
Previsão para o estado
Além da faixa leste, outras regiões paulistas podem ter condições diferentes nesta quarta-feira. Na faixa norte do estado, a passagem de um cavado meteorológico, sistema que favorece a formação de instabilidades, pode provocar pancadas de chuva acompanhadas de raios e rajadas de vento.
Nas demais regiões, a presença de uma massa de ar seco deve manter o tempo firme, com períodos de sol entre nuvens. Nesses locais, as temperaturas máximas podem variar entre 25°C e 32°C.
Na faixa leste, que inclui o Vale do Paraíba e o Litoral Norte, a previsão é de um dia com maior presença de nuvens, possibilidade de chuva fraca e temperaturas mais amenas.