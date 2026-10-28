O Litoral Norte se prepara para a temporada de verão com 377 vagas de emprego disponíveis. Comércio, hotelaria, gastronomia e o setor de serviços concentram o maior volume de vagas para atender à alta circulação de visitantes.

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Vagas

Caraguatatuba lidera em número de posições. São 213 oportunidades voltadas principalmente para gastronomia e hotelaria, com vagas urgentes para auxiliares de cozinha, atendentes de bar e cozinheiros, além de funções operacionais, serviços gerais e de atendimento no comércio.