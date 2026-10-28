O Litoral Norte se prepara para a temporada de verão com 377 vagas de emprego disponíveis. Comércio, hotelaria, gastronomia e o setor de serviços concentram o maior volume de vagas para atender à alta circulação de visitantes.
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Vagas
Caraguatatuba lidera em número de posições. São 213 oportunidades voltadas principalmente para gastronomia e hotelaria, com vagas urgentes para auxiliares de cozinha, atendentes de bar e cozinheiros, além de funções operacionais, serviços gerais e de atendimento no comércio.
Ilhabela tem 92 vagas disponíveis. Em destaque, as oportunidades para camareiras
Em São Sebastião, há mais de 60 vagas distribuídas entre as regiões central, Costa Norte e Costa Sul, com oportunidades para as áreas de alimentação e hospitalidade em funções de ajudantes de cozinha, cozinheiros, garçons e camareiros, além de funções operacionais especializadas como agentes funerários, motoristas de veículos pesados e caseiros.
Ubatuba completa o cenário regional com dezenas de vagas concentradas em redes de supermercados no atendimento ao varejo, além de postos em hotéis, pousadas, serviços de limpeza urbana e clínicas de saúde.
Como se candidatar
Em Ilhabela, candidatos devem comparecer ao PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) no Via Verde, situado na avenida Princesa Isabel, nº 1333
Quem reside em Caraguatatuba deve procurar o PAT na rua Taubaté, nº 520, no bairro Sumaré, ou o Cate na avenida José Herculano, nº 7495, no bairro Travessão.
Em Ubatuba, as informações podem ser obtidas pelo Balcão de Empregos, pelo e-mail balcaodeempregos@ubatuba.sp.gov.br.
Em São Sebastião, os candidatos devem comparecer à unidade do PAT mais próxima à sua residência:
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PAT Centro: rua Prefeito Mansueto Pierotti, n º391 - Edifício Lucinda Pierotti - Térreo, Centro
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PAT Costa Norte: rua do Parque, nº 4, Canto do Mar (dentro da Regional Costa Norte)
PAT Costa Sul: avenida Walkir Vergani, nº 36, Boiçucanga (dentro da Regional Costa Sul)