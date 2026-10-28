28 de outubro de 2026
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OPORTUNIDADE

Litoral Norte abre 377 vagas de emprego para a temporada de verão

Por Da redação | Litoral Norte
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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O Litoral Norte se prepara para a temporada de verão com 377 vagas de emprego disponíveis. Comércio, hotelaria, gastronomia e o setor de serviços concentram o maior volume de vagas para atender à alta circulação de visitantes.

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Vagas

Caraguatatuba lidera em número de posições. São 213 oportunidades voltadas principalmente para gastronomia e hotelaria, com vagas urgentes para auxiliares de cozinha, atendentes de bar e cozinheiros, além de funções operacionais, serviços gerais e de atendimento no comércio.

Ilhabela tem 92 vagas disponíveis. Em destaque, as oportunidades para camareiras em bairros como Curral e Feiticeira, além de vagas na construção civil e manutenção para auxiliares e pedreiros, e no comércio para promotores de vendas e repositores

Em São Sebastião, há mais de 60 vagas distribuídas entre as regiões central, Costa Norte e Costa Sul, com oportunidades para as áreas de alimentação e hospitalidade em funções de ajudantes de cozinha, cozinheiros, garçons e camareiros, além de funções operacionais especializadas como agentes funerários, motoristas de veículos pesados e caseiros.

Ubatuba completa o cenário regional com dezenas de vagas concentradas em redes de supermercados no atendimento ao varejo, além de postos em hotéis, pousadas, serviços de limpeza urbana e clínicas de saúde.

Como se candidatar

Em Ilhabela, candidatos devem comparecer ao PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) no Via Verde, situado na avenida Princesa Isabel, nº 1333. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h.

Quem reside em Caraguatatuba deve procurar o PAT na rua Taubaté, nº 520, no bairro Sumaré, ou o Cate na avenida José Herculano, nº 7495, no bairro Travessão.

Em Ubatuba, as informações podem ser obtidas pelo Balcão de Empregos, pelo e-mail balcaodeempregos@ubatuba.sp.gov.br.

Em São Sebastião, os candidatos devem comparecer à unidade do PAT mais próxima à sua residência:

  • PAT Centro: rua Prefeito Mansueto Pierotti, n º391 - Edifício Lucinda Pierotti - Térreo, Centro

  • PAT Costa Norte: rua do Parque, nº 4, Canto do Mar (dentro da Regional Costa Norte)

  • PAT Costa Sul: avenida Walkir Vergani, nº 36, Boiçucanga (dentro da Regional Costa Sul)

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