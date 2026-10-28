Preso em Potim, no Vale do Paraíba, o empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, motorista do Porsche azul envolvido em um acidente fatal na zona leste de São Paulo, começa a ser julgado nesta quarta-feira (28), a partir das 10h.

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Ele é acusado de matar o motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana e ferir o amigo Marcus Vinicius Machado Rocha em uma colisão ocorrida em março de 2024.