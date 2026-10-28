28 de outubro de 2026
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DEFESA NACIONAL

Avibras recebe Infantaria Aeromóvel para exercício de defesa

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Avibras
Brigada de Infantaria Aeromóvel
Brigada de Infantaria Aeromóvel

A unidade da Avibras em Jacareí sediou um exercício de adestramento realizado pela Brigada de Infantaria Aeromóvel, força subordinada à 2ª Divisão do Exército Brasileiro.

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A atividade foi realizada em 22 e 23 de outubro de 2026 e teve como foco aprimorar a prontidão operacional, os sistemas de comando e controle, o planejamento e o emprego de tropas na proteção de infraestruturas estratégicas e ativos de interesse da Defesa Nacional.

Durante os dois dias de treinamento, os militares exercitaram a coordenação de frações, verificaram protocolos de resposta rápida e aprofundaram o conhecimento sobre as características técnicas e físicas, contribuindo para o aperfeiçoamento da capacidade de proteção de ativos de interesse da Defesa.

A realização do exercício na fábrica da Avibras reforça a integração entre o Exército e a Base Industrial de Defesa, alinhando o adestramento da Força Terrestre à segurança de instalações essenciais para a soberania do país.

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