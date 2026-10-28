A unidade da Avibras em Jacareí sediou um exercício de adestramento realizado pela Brigada de Infantaria Aeromóvel, força subordinada à 2ª Divisão do Exército Brasileiro.
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A atividade foi realizada em 22 e 23 de outubro de 2026 e teve como foco aprimorar a prontidão operacional, os sistemas de comando e controle, o planejamento e o emprego de tropas na proteção de infraestruturas estratégicas e ativos de interesse da Defesa Nacional.
Durante os dois dias de treinamento, os militares exercitaram a coordenação de frações, verificaram protocolos de resposta rápida e aprofundaram o conhecimento sobre as características técnicas e físicas, contribuindo para o aperfeiçoamento da capacidade de proteção de ativos de interesse da Defesa.
A realização do exercício na fábrica da Avibras reforça a integração entre o Exército e a Base Industrial de Defesa, alinhando o adestramento da Força Terrestre à segurança de instalações essenciais para a soberania do país.