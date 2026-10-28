A unidade da Avibras em Jacareí sediou um exercício de adestramento realizado pela Brigada de Infantaria Aeromóvel, força subordinada à 2ª Divisão do Exército Brasileiro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A atividade foi realizada em 22 e 23 de outubro de 2026 e teve como foco aprimorar a prontidão operacional, os sistemas de comando e controle, o planejamento e o emprego de tropas na proteção de infraestruturas estratégicas e ativos de interesse da Defesa Nacional.