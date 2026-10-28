Um homem procurado pela Justiça por envolvimento com pornografia infantil foi localizado e preso na região central de Cunha.

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Ele foi abordado por policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) e, em consulta aos sistemas criminais, foi constatado o mandado de prisão em aberto.