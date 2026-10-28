28 de outubro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
MANDADO DE PRISÃO

Procurado pela Justiça por pornografia infantil é preso no Vale

Por Da redação | Vale do Paraíba
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

 Um homem procurado pela Justiça por envolvimento com pornografia infantil foi localizado e preso na região central de Cunha.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ele foi abordado por policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) e, em consulta aos sistemas criminais, foi constatado o mandado de prisão em aberto.

O suspeito foi conduzido ao plantão policial onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários