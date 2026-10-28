A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu aviso para a ocorrência de temporais em diversas regiões paulistas entre quarta-feira (28) e quinta-feira (29).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Para esta quarta-feira estão previstas pancadas de chuva moderada a forte com possibilidade de raios e rajadas de vento, especialmente durante o período da tarde e da noite.