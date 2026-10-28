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PREVISÃO DO TEMPO

Defesa Civil alerta para temporais no Vale e outras regiões de SP

Por Da redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Freepik
Previsão é de chuvas e ventos fortes para o Vale do Paraíba
Previsão é de chuvas e ventos fortes para o Vale do Paraíba

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu aviso para a ocorrência de temporais em diversas regiões paulistas entre quarta-feira (28) e quinta-feira (29).

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Para esta quarta-feira estão previstas pancadas de chuva moderada a forte com possibilidade de raios e rajadas de vento, especialmente durante o período da tarde e da noite.

Já na quinta-feira, as chuvas devem ser persistentes com acumulados expressivos, ventos fortes e possibilidade de granizo.

 O cenário exige atenção para riscos de alagamentos, enxurradas, elevação dos níveis de rios e córregos e deslizamentos de terra.

A Região do Vale do Paraíba está classificada em grau de severidade amarelo, que exige atenção.

Diante das condições previstas, a Defesa Civil orienta a população a redobrar a atenção, evitar áreas de risco e acompanhar os alertas oficiais.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) também prevê perigo de tempestades para sexta-feira (30), com chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h) e queda de granizo.

Recomendações

Durante o período de instabilidade, a Defesa Civil recomenda que as pessoas não tentem atravessar correntezas e ruas inundadas a pé ou em veículos. É importante manter distância das margens de rios e córregos que possam extravasar ou transbordar. Durante as tempestades, não se abrigue sob árvores, torres ou placas e busque um lugar seguro.

Em áreas de encostas, estar atentos ao menor sinal de deslizamento, rachadura no solo ou nas paredes. A Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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