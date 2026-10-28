A Prefeitura Municipal de Monteiro Lobato publicou um edital para a abertura de concurso público, com oportunidades em diversas áreas, com salários que chegam a R$ 7.408,75 .

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Vagas

Para quem tem ensino fundamental completo, as oportunidades são nas funções de auxiliar de conservação de vias permanentes, auxiliar de serviços gerais e motorista, além de cadastro de reserva para eletricista, pedreiro e vigia. Os salários iniciais variam de R$ 1.803,38 a R$ 2.619,82 .