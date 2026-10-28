28 de outubro de 2026
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OPORTUNIDADE

Monteiro Lobato abre concurso com salários de até R$ 7,4 mil

Por Da redação | Monteiro Lobato
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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A Prefeitura Municipal de Monteiro Lobato publicou um edital para a abertura de concurso público, com oportunidades em diversas áreas, com salários que chegam a R$ 7.408,75.  

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Vagas

Para quem tem ensino fundamental completo, as oportunidades são nas funções de auxiliar de conservação de vias permanentes, auxiliar de serviços gerais e motorista, além de cadastro de reserva para eletricista, pedreiro e vigia. Os salários iniciais variam de R$ 1.803,38 a R$ 2.619,82.

Já para quem concluiu o nível médio ou técnico, há vagas nas posições de agente administrativo (I, II e III), agente comunitário de saúde, merendeira, técnico de enfermagem e fiscal de tributos. As remunerações iniciais chegam a R$ 3.419,86.

Outras funções exigem curso superior completo, como analista de controle interno, assistente social, contador, coordenador do CRAS, dentista, enfermeiro, fonoaudiólogo, médico veterinário, procurador jurídico, psicólogo, professor de educação básica I, entre outros. Os vencimentos iniciais podem chegar a R$ 7.408,75.

Inscrições e provas

O certame é organizado pelo Instituto Aplicativa e terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado uma vez por igual período.

As inscrições devem ser realizadas pelo site do instituto até 23 de novembro de 2026 mediante o pagamento de uma taxa que varia entre R$ 40 e R$ 60.

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas, com aplicação prevista para o dia 13 de dezembro de 2026. Dependendo do cargo escolhido, o processo seletivo também poderá contar com prova dissertativa, prova de títulos, prova prática ou teste de aptidão física.

O edital completo está disponível no site da Prefeitura.

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