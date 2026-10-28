A Prefeitura Municipal de Monteiro Lobato publicou um edital para a abertura de concurso público, com oportunidades em diversas áreas, com salários que chegam a R$ 7.408,75
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Vagas
Para quem tem ensino fundamental completo, as oportunidades são nas funções de auxiliar de conservação de vias permanentes, auxiliar de serviços gerais e motorista, além de cadastro de reserva para eletricista, pedreiro e vigia. Os salários iniciais variam de R$ 1.803,38 a R$ 2.619,82
Já para quem concluiu o nível médio ou técnico, há vagas nas posições de agente administrativo (I, II e III), agente comunitário de saúde, merendeira, técnico de enfermagem e fiscal de tributos. As remunerações iniciais chegam a R$ 3.419,86
Outras funções exigem curso superior completo, como analista de controle interno, assistente social, contador, coordenador do CRAS, dentista, enfermeiro, fonoaudiólogo, médico veterinário, procurador jurídico, psicólogo, professor de educação básica I, entre outros
Inscrições e provas
As inscrições devem ser realizadas pelo site do instituto até 23 de novembro de 2026 mediante o pagamento de uma taxa que varia entre R$ 40 e R$ 60.
Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas, com aplicação prevista para o dia 13 de dezembro de 2026