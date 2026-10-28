Um homem procurado pela Justiça por roubo e importunação sexual, foi localizado e preso no bairro Jardim Carolina, em Ubatuba. A prisão ocorreu na tarde de terça-feira (27) durante patrulhamento de policiais militares do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

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Após a abordagem a equipe confirmou a existência de dois mandados de prisão em aberto. Ele foi conduzido ao distrito policial, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.