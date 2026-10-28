28 de outubro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
MANDADO DE PRISÃO

Procurado por importunação sexual é localizado e preso em Ubatuba

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PM
Procurado pela Justiça é preso em Ubatuba
Procurado pela Justiça é preso em Ubatuba

Um homem procurado pela Justiça por roubo e importunação sexual, foi localizado e preso no bairro Jardim Carolina, em Ubatuba. A prisão ocorreu na tarde de terça-feira (27) durante patrulhamento de policiais militares do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Após a abordagem a equipe confirmou a existência de dois mandados de prisão em aberto. Ele foi conduzido ao distrito policial, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários