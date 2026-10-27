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VÔLEI

Viapol São José perde em Uberlândia na estreia da Superliga

Por Marcos Eduardo Carvalho | Uberlândia
| Tempo de leitura: 1 min
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Bruno Cunha/Praia Clube
Lance do jogo entre Praia Clube e São José
Lance do jogo entre Praia Clube e São José

O Viapol São José perdeu por 3 sets a 0 para o Praia Clube (MG) na noite desta terça-feira (27), no ginásio da UTC, em Uberlândia, na partida que marcou a estreia das duas equipes na edição 2026/2027 da Superliga Nacional masculina de vôlei. As parciais do jogo foram 25/19, 29/27 e 25/21.

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A equipe da região, comandada pelo técnico Flávio Tavares, vai agora fazer o primeiro jogo em casa, no próximo dia 3 de novembro, terça-feira, quando recebe o Vôlei Renata, de Campinas, a partir das 21h, na Farma Conde Arena, em São José dos Campos.

Como foi o jogo

O São José encontrou muitas dificuldades no primeiro set, quando o Praia Clube sempre se manteve à frente. Desta maneira, o time da região não conseguiu encostar no placar e viu os donos da casa abrirem 1 a 0, com um 25 a 19.

No segundo set, a partida ficou mais equilibrada, com disputa ponto a ponto. Mas, o time mineiro novamente foi melhor e fechou em 29 a 27.

Mas, no terceiro e decisivo set, o São José não conseguiu a mesma boa atuação do período anterior e o Praia Clube dominou. Assim, fechou a partida com um 25 a 21, em 3 a 0.

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