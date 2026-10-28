A morte do goleiro Miguel Meneses, de 14 anos, atleta das categorias de base do São José Esporte Clube, provocou uma onda de homenagens nas redes sociais. Companheiros de equipe, ex-integrantes do clube, torcedores e até equipes de futebol manifestaram pesar pela perda do adolescente.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Entre as mensagens está a de Miguel Elvira Costa, atleta da base e amigo do goleiro. “Você foi o melhor que conheci, descansa em paz irmão, cuida de nós agora aí de cima”, escreveu.