A morte do goleiro Miguel Meneses, de 14 anos, atleta das categorias de base do São José Esporte Clube, provocou uma onda de homenagens nas redes sociais. Companheiros de equipe, ex-integrantes do clube, torcedores e até equipes de futebol manifestaram pesar pela perda do adolescente.
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Entre as mensagens está a de Miguel Elvira Costa, atleta da base e amigo do goleiro. “Você foi o melhor que conheci, descansa em paz irmão, cuida de nós agora aí de cima”, escreveu.
Tião Marino, maior artilheiro da história do São José, também se manifestou. “Meus pêsames! Que Deus ampare os parentes e amigos dele neste momento de dor!”, publicou.
O ex-preparador físico do São José Jefferson Félix deixou uma mensagem de solidariedade aos familiares e amigos do adolescente.
“Meus sentimentos. Que Deus conforte toda família e amigos”, escreveu.
Leonilda Medeiros também publicou uma homenagem, lembrando a mobilização de pessoas que acompanharam a recuperação de Miguel e participaram da campanha de doação de sangue.
“Todos nós tínhamos esperanças que você vencesse essa batalha e voltasse sem sequelas. Mas Deus quis você no time dele, defendendo todas as bolas no gol”, escreveu.
Na sequência, ela pediu conforto aos familiares, amigos e a todos que torceram pela recuperação do jovem, enviaram mensagens e doaram sangue em seu nome.
A repercussão chegou a outros clubes do futebol paulista. O perfil oficial do XV de Piracicaba publicou uma mensagem de solidariedade após a confirmação da morte do goleiro.
“Nossos sentimentos! Força a todos os familiares e amigos!”, escreveu o clube.
Miguel morreu após acidente no Anel Viário
Miguel Meneses morreu nesta terça-feira (27), depois de passar três dias internado em estado grave. O adolescente sofreu um acidente na tarde de domingo (25), no Anel Viário de São José dos Campos.
Ele estava em um Honda Civic com outros três familiares quando o motorista perdeu o controle da direção e bateu contra uma árvore, na altura do bairro Monte Castelo. As quatro pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao Hospital Municipal.
Miguel integrava a equipe Sub-15 do São José e fazia parte dos Meninos da Águia. Ele começou no futebol aos quatro anos, em uma escolinha de Jacareí, e chegou às categorias de base do clube em 2025.
Após a morte do adolescente, os pais autorizaram a doação de seus órgãos. A decisão foi destacada pelo clube e por pessoas que prestaram homenagens ao goleiro.