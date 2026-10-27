O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), manifestou pesar pela morte do goleiro Miguel Meneses, de 14 anos, atleta das categorias de base do São José, onde atuava no sub-15. O adolescente morreu nesta terça-feira (27), após não resistir aos ferimentos de um acidente de trânsito.
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Anderson comentou na publicação oficial do clube no Instagram, que comunicou a morte do jogador. “Meus sentimentos, que Deus possa confortar e consolar todos os familiares e amigos!”, escreveu o prefeito.
Goleiro sofreu acidente no Anel Viário
Miguel estava internado desde domingo (25), quando sofreu um grave acidente no Anel Viário de São José dos Campos. Ele ocupava um Honda Civic com outros três familiares quando o motorista perdeu o controle da direção e bateu contra uma árvore, na altura do bairro Monte Castelo.
As quatro pessoas que estavam no veículo ficaram feridas e foram encaminhadas ao Hospital Municipal. Miguel permaneceu na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), mas morreu três dias depois.
Família autorizou doação de órgãos
Após a morte do adolescente, os pais autorizaram a doação de seus órgãos. A decisão foi destacada pelo São José em comunicado oficial e também por Renato Santiago, ídolo do clube e coordenador das categorias de base.
Em uma homenagem publicada no Instagram, Renato lamentou a perda e ressaltou que Miguel poderá ajudar outras pessoas por meio da doação.
“Mas a sua vida agora estará ajudando outras vidas, esse era o seu propósito, meu Craque... Derramar vida sobre outras pessoas...”, escreveu.
Miguel integrava equipe Sub-15 do São José
Miguel fazia parte dos Meninos da Águia e defendia a equipe Sub-15 do São José. Ele começou no futebol aos quatro anos, em uma escolinha de Jacareí, e chegou às categorias de base do clube em 2025.
A morte do goleiro também mobilizou familiares, amigos, torcedores e pessoas ligadas ao futebol. Na segunda-feira (26), uma campanha de doação de sangue em apoio ao adolescente reuniu 36 pessoas no Banco de Sangue de São José dos Campos.