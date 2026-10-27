O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), manifestou pesar pela morte do goleiro Miguel Meneses, de 14 anos, atleta das categorias de base do São José, onde atuava no sub-15. O adolescente morreu nesta terça-feira (27), após não resistir aos ferimentos de um acidente de trânsito.

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Anderson comentou na publicação oficial do clube no Instagram, que comunicou a morte do jogador. “Meus sentimentos, que Deus possa confortar e consolar todos os familiares e amigos!”, escreveu o prefeito.