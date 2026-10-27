A morte do goleiro Miguel Meneses, de 14 anos, provocou uma homenagem de Renato Santiago, ídolo do São José e atual coordenador das categorias de base da SAF que comanda o clube. Em publicação no Instagram nesta terça-feira (27), o ex-jogador lamentou a perda do adolescente e destacou que a decisão da família de autorizar a doação de órgãos permitirá que outras pessoas sejam beneficiadas.
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“Mas a sua vida agora estará ajudando outras vidas, esse era o seu propósito, meu Craque... Derramar vida sobre outras pessoas...”, escreveu Renato.
Na mensagem, o coordenador também demonstrou inconformismo com a morte precoce do jovem. “Por que isso acontece? Não sabemos!”, publicou. Ao final, deixou uma despedida: “Agora esteja bem ao lado do nosso Deus e olhe sempre por nós... Saudades...”.
Goleiro morreu após acidente no Anel Viário
Miguel Meneses morreu nesta terça-feira, aos 14 anos, depois de passar três dias internado em estado grave. O adolescente sofreu um acidente de trânsito na tarde de domingo (25), no Anel Viário de São José dos Campos.
Ele estava em um Honda Civic com outros três familiares quando o motorista perdeu o controle da direção e bateu contra uma árvore, na altura do bairro Monte Castelo. As quatro pessoas que estavam no veículo ficaram feridas e foram encaminhadas ao Hospital Municipal.
Miguel permaneceu internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas não resistiu aos ferimentos.
Família autorizou doação de órgãos
Os pais do adolescente autorizaram a doação dos órgãos de Miguel. A decisão foi destacada por Renato Santiago na homenagem e também pelo São José Esporte Clube, que comunicou oficialmente a morte do atleta.
A notícia mobilizou familiares, amigos, torcedores e pessoas ligadas ao futebol. Uma campanha de doação de sangue em apoio ao goleiro reuniu 36 pessoas no Banco de Sangue de São José dos Campos na segunda-feira (26).
Miguel fazia parte das categorias de base
Miguel integrava a equipe Sub-15 do São José e fazia parte dos Meninos da Águia. Ele começou a jogar futebol aos quatro anos, em uma escolinha de Jacareí, e chegou às categorias de base do clube em 2025.
Uma de suas últimas partidas foi pelo Campeonato Paulista Sub-14, contra o Pinda, em 13 de setembro, no estádio João do Pulo, em São José dos Campos.
Renato Santiago encerrou a homenagem com o perfil do adolescente e a referência aos anos de nascimento e morte: “2012 - ∞”.