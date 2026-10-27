A morte do goleiro Miguel Meneses, de 14 anos, provocou uma homenagem de Renato Santiago, ídolo do São José e atual coordenador das categorias de base da SAF que comanda o clube. Em publicação no Instagram nesta terça-feira (27), o ex-jogador lamentou a perda do adolescente e destacou que a decisão da família de autorizar a doação de órgãos permitirá que outras pessoas sejam beneficiadas.

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“Mas a sua vida agora estará ajudando outras vidas, esse era o seu propósito, meu Craque... Derramar vida sobre outras pessoas...”, escreveu Renato.