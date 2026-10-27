Morreu nesta terça-feira (27) o jovem Miguel Meneses, de apenas 14 anos, goleiro das categorias de base do São José Esporte Clube. O adolescente estava internado desde domingo (25), após sofrer um grave acidente de trânsito no Anel Viário de São José dos Campos.

A morte foi confirmada pelo próprio clube, por meio de uma nota oficial divulgada nas redes sociais. Miguel integrava a equipe Sub-15, conhecida como Meninos da Águia, e era considerado parte da nova geração de atletas do futebol joseense.

Desde o acidente, o adolescente permanecia internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Municipal, na Vila Industrial. Segundo informações repassadas anteriormente por familiares, Miguel havia sofrido ferimentos graves, principalmente na região da cabeça.