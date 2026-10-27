Morreu nesta terça-feira (27) o jovem Miguel Meneses, de apenas 14 anos, goleiro das categorias de base do São José Esporte Clube. O adolescente estava internado desde domingo (25), após sofrer um grave acidente de trânsito no Anel Viário de São José dos Campos.
A morte foi confirmada pelo próprio clube, por meio de uma nota oficial divulgada nas redes sociais. Miguel integrava a equipe Sub-15, conhecida como Meninos da Águia, e era considerado parte da nova geração de atletas do futebol joseense.
Desde o acidente, o adolescente permanecia internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Municipal, na Vila Industrial. Segundo informações repassadas anteriormente por familiares, Miguel havia sofrido ferimentos graves, principalmente na região da cabeça.
A situação mobilizou amigos, familiares, companheiros de equipe e torcedores do São José, que organizaram correntes de oração e campanhas de doação de sangue na tentativa de ajudar na recuperação do jovem.
Na noite de segunda-feira (26), familiares e amigos se reuniram em frente ao hospital para um momento de oração pela vida de Miguel. A mobilização também ganhou força nas redes sociais, com inúmeras mensagens de apoio e solidariedade.
Família autoriza doação de órgãos
Em meio à dor pela perda do filho, os pais de Miguel decidiram autorizar a doação dos órgãos do adolescente, gesto destacado pelo São José Esporte Clube em sua nota oficial.
A decisão representa a possibilidade de ajudar outras pessoas que aguardam por transplantes, transformando a despedida do jovem em um ato de solidariedade.
"Em um gesto de solidariedade e amor ao próximo, os pais de Miguel decidiram autorizar a doação de seus órgãos, permitindo que outras vidas possam ser beneficiadas", informou o clube.
São José lamenta a morte do jovem goleiro
O São José Esporte Clube manifestou profundo pesar pela morte de Miguel e destacou a tristeza provocada pela perda precoce do atleta entre todos que conviviam com ele.
"Sua partida precoce deixa uma imensa tristeza entre companheiros de equipe, treinadores, funcionários e todos que tiveram a oportunidade de conviver com ele", afirmou o clube.
A instituição também prestou solidariedade à família, aos amigos e aos companheiros de equipe do adolescente.
"Descanse em paz, Miguel", encerrou o São José.
Relembre o acidente
O acidente aconteceu por volta das 16h20 de domingo (25), no Anel Viário de São José dos Campos, na região da Vila Zelfa.
Miguel estava em um Honda Civic acompanhado de outras três pessoas quando o motorista perdeu o controle da direção. O veículo atingiu uma árvore e ficou bastante destruído.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, quatro pessoas ficaram feridas. Uma delas ficou presa às ferragens e precisou ser retirada pelos socorristas.
As vítimas receberam atendimento de equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo encaminhadas para atendimento hospitalar.
Miguel foi a vítima que apresentou o quadro mais delicado, permanecendo internado desde o dia do acidente.
A Polícia Civil deverá apurar as circunstâncias da colisão.
A morte do adolescente provoca grande tristeza na comunidade esportiva de São José dos Campos, especialmente entre os jovens atletas que dividiam com Miguel a rotina de treinamentos e o sonho de construir uma carreira no futebol.
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o velório e o sepultamento do jovem goleiro.