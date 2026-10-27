Os pais de Miguel Meneses, goleiro de 14 anos das categorias de base do São José Esporte Clube, autorizaram a doação dos órgãos do adolescente após a morte dele, nesta terça-feira (27). A decisão poderá beneficiar pessoas que aguardam por transplantes.
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O jovem estava internado desde domingo (25), quando sofreu um grave acidente de trânsito no Anel Viário de São José dos Campos. A morte foi comunicada pelo clube, que lamentou a perda do atleta e manifestou solidariedade aos familiares, amigos e companheiros de equipe.
Em nota, o São José destacou a decisão da família de autorizar a doação de órgãos como um gesto de solidariedade e amor ao próximo. Miguel fazia parte dos Meninos da Águia e integrava a equipe Sub-15.
Acidente mobilizou campanha por doação de sangue
Após o acidente, familiares, amigos, torcedores e pessoas ligadas ao futebol se mobilizaram em uma campanha de doação de sangue para ajudar o adolescente.
Na segunda-feira (26), 36 pessoas compareceram ao Banco de Sangue de São José dos Campos para realizar doações destinadas a Miguel. Também houve uma corrente de oração em frente ao Hospital Municipal, onde ele estava internado na UTI.
O irmão do goleiro, Benício Meneses, agradeceu o apoio recebido pela família e a mobilização de pessoas que se uniram na tentativa de ajudar os envolvidos no acidente.
Miguel estava no carro com familiares
O acidente aconteceu na tarde de domingo, na altura do bairro Monte Castelo, no Anel Viário. Miguel estava em um Honda Civic com outros três familiares quando o motorista perdeu o controle da direção e bateu contra uma árvore no canteiro central.
Segundo as informações divulgadas sobre a ocorrência, chovia no momento e a pista estava molhada. As quatro pessoas que estavam no veículo sofreram ferimentos graves e foram encaminhadas ao Hospital Municipal.
A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Goleiro começou no futebol aos quatro anos
Miguel iniciou a trajetória como goleiro aos quatro anos, em uma escolinha de futebol de Jacareí. Em 2025, passou a integrar as categorias de base do São José.
Uma de suas últimas partidas foi pelo Campeonato Paulista Sub-14, contra o Pinda, em 13 de setembro, no estádio João do Pulo. Na ocasião, defendeu uma cobrança em uma disputa de pênaltis que valiam ponto extra.
A morte do adolescente foi lamentada pelo São José, que destacou a tristeza entre atletas, treinadores e funcionários que conviveram com ele.