Os pais de Miguel Meneses, goleiro de 14 anos das categorias de base do São José Esporte Clube, autorizaram a doação dos órgãos do adolescente após a morte dele, nesta terça-feira (27). A decisão poderá beneficiar pessoas que aguardam por transplantes.

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O jovem estava internado desde domingo (25), quando sofreu um grave acidente de trânsito no Anel Viário de São José dos Campos. A morte foi comunicada pelo clube, que lamentou a perda do atleta e manifestou solidariedade aos familiares, amigos e companheiros de equipe.