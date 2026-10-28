Uma campanha de doação de sangue em apoio ao goleiro Miguel Meneses, de 14 anos, mobilizou 36 pessoas na segunda-feira (26), em São José dos Campos. O adolescente, que defendia a equipe Sub-15 do São José Esporte Clube, estava internado em estado grave após um acidente de trânsito no Anel Viário. A mobilização reuniu familiares, amigos, torcedores e pessoas ligadas ao futebol. O objetivo era ajudar o jovem durante o período de internação no Hospital Municipal. Nesta terça-feira (27), o clube confirmou a morte do atleta, que será velado nesta quinta-feira (29). A família também autorizou a doação dos órgãos de Miguel, em uma decisão que poderá ajudar outras pessoas.
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Mesmo após a morte de Miguel, a mobilização chamou a atenção para a corrente de solidariedade formada em torno da família. Os pais autorizaram a doação dos órgãos do adolescente, que poderá beneficiar pessoas que aguardam por transplantes.
Campanha reuniu 36 doadores
Na segunda-feira, 36 pessoas compareceram ao Banco de Sangue de São José dos Campos para fazer doações destinadas a Miguel. A campanha foi divulgada por familiares e por instituições ligadas ao futebol, incluindo o São José e a Federação Paulista de Futebol.
Além das doações, familiares e amigos organizaram uma corrente de oração em frente ao Hospital Municipal. O irmão do adolescente, Benício Meneses, agradeceu o apoio recebido e a mobilização de pessoas que se uniram para tentar ajudar a família.
Goleiro sofreu acidente no Anel Viário
Miguel estava em um Honda Civic com outros três familiares quando o motorista perdeu o controle da direção e bateu contra uma árvore, na tarde de domingo (25). O acidente aconteceu na altura do bairro Monte Castelo, no Anel Viário.
Segundo as informações divulgadas sobre a ocorrência, chovia no momento e a pista estava molhada. As quatro pessoas que estavam no veículo sofreram ferimentos graves e foram encaminhadas ao Hospital Municipal.
O caso mobilizou equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
São José lamenta morte de atleta da base
Miguel começou a jogar futebol aos quatro anos, em uma escolinha de Jacareí. Em 2025, passou a integrar as categorias de base do São José, onde atuava como goleiro.
Em nota, o clube lamentou a morte do adolescente e manifestou solidariedade aos familiares, amigos, companheiros de equipe, treinadores e funcionários.