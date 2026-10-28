Uma campanha de doação de sangue em apoio ao goleiro Miguel Meneses, de 14 anos, mobilizou 36 pessoas na segunda-feira (26), em São José dos Campos. O adolescente, que defendia a equipe Sub-15 do São José Esporte Clube, estava internado em estado grave após um acidente de trânsito no Anel Viário. A mobilização reuniu familiares, amigos, torcedores e pessoas ligadas ao futebol. O objetivo era ajudar o jovem durante o período de internação no Hospital Municipal. Nesta terça-feira (27), o clube confirmou a morte do atleta, que será velado nesta quinta-feira (29). A família também autorizou a doação dos órgãos de Miguel, em uma decisão que poderá ajudar outras pessoas.

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Mesmo após a morte de Miguel, a mobilização chamou a atenção para a corrente de solidariedade formada em torno da família. Os pais autorizaram a doação dos órgãos do adolescente, que poderá beneficiar pessoas que aguardam por transplantes.