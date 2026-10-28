Uma menina autista, de seis anos, caiu da janela de um apartamento no quinto andar de um prédio e ficou ferida na tarde de segunda-feira (26). Os pais da criança foram presos em flagrante, suspeitos de abandono de incapaz. A menina está internada em um hospital.

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O caso aconteceu no Jardim Bonifácio, na zona leste de São Paulo. Imagens de câmeras de segurança mostram que o casal deixou o condomínio e retornou em diferentes horários antes da queda. A criança caiu às 17h12, e os pais só voltaram ao imóvel às 17h27.