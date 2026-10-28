Uma menina autista, de seis anos, caiu da janela de um apartamento no quinto andar de um prédio e ficou ferida na tarde de segunda-feira (26). Os pais da criança foram presos em flagrante, suspeitos de abandono de incapaz. A menina está internada em um hospital.
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O caso aconteceu no Jardim Bonifácio, na zona leste de São Paulo. Imagens de câmeras de segurança mostram que o casal deixou o condomínio e retornou em diferentes horários antes da queda. A criança caiu às 17h12, e os pais só voltaram ao imóvel às 17h27.
De acordo com o boletim de ocorrência, a delegada Ana Paula Lombardi Candido, do 63º Distrito Policial, identificou contradições nos relatos apresentados pelos responsáveis. As prisões foram realizadas após a análise das imagens obtidas pela Polícia Civil.
Câmeras registraram saídas dos pais
As gravações mostram o casal saindo do condomínio às 12h17. Os dois retornaram às 16h01 e deixaram o local novamente às 16h15. A queda da menina aconteceu às 17h12.
Outras imagens mostram o momento em que a criança cai e, logo depois, moradores correm para prestar socorro.
A menina foi encaminhada ao Hospital Santa Marcelina, em Itaquera, onde permanece internada sob observação. As primeiras informações indicam que o quadro de saúde não é considerado grave. O Conselho Tutelar também acompanha a ocorrência.
Pais apresentaram versões diferentes à polícia
Segundo o boletim de ocorrência, inicialmente o pai afirmou que havia ido ao supermercado com a esposa e deixado a filha dormindo no apartamento. Depois, mudou a versão e disse que saiu sozinho, enquanto a mulher ficou responsável pela criança.
A mãe, por sua vez, declarou que estava no imóvel com a filha enquanto o marido havia saído. Ela afirmou que dormiu e acordou após a queda.
Em outro relato, a mulher disse que deixou o apartamento às 16h15 para procurar o marido depois de uma discussão, deixando a menina dormindo.
A Polícia Civil também investiga a suspeita de que a criança estivesse com um guarda-chuva aberto no momento da queda. O objeto foi encontrado ao lado dela após o acidente.
Justiça analisa prisão preventiva
Os pais foram autuados por abandono de incapaz. A Polícia Civil pediu à Justiça a conversão das prisões em flagrante em preventivas.
O caso continua sob investigação do 63º Distrito Policial, responsável por apurar as circunstâncias da queda e a eventual responsabilidade dos pais.