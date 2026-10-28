A Polícia Civil de São Paulo prendeu três suspeitos de participação em homicídios relacionados a uma série de casos em que corpos foram encontrados dentro de sacos de lixo. Ao todo, 20 vítimas foram localizadas entre setembro e outubro, na capital e em cidades da região metropolitana.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, outros sete envolvidos foram identificados. Entre os dez suspeitos, cinco são adultos com mandados de prisão autorizados pela Justiça e dois são adolescentes, para os quais foram solicitadas medidas de busca e apreensão. As informações divulgadas não detalham a situação dos demais investigados.