Flávio Bolsonaro (PL) já está nos Estados Unidos. A informação foi confirmada nesta terça-feira (27) por um integrante da equipe de campanha do senador à TV Record. O deputado federal Mario Frias (PL-SP), aliado político do parlamentar, também anunciou nas redes sociais que ele chegou em segurança ao país.

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A viagem ganhou repercussão porque Flávio deixou o Brasil após ter os passaportes cancelados pela Polícia Federal e diante de uma ordem judicial que o impedia de deixar o território nacional, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).