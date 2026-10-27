Flávio Bolsonaro (PL) já está nos Estados Unidos. A informação foi confirmada nesta terça-feira (27) por um integrante da equipe de campanha do senador à TV Record. O deputado federal Mario Frias (PL-SP), aliado político do parlamentar, também anunciou nas redes sociais que ele chegou em segurança ao país.
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A viagem ganhou repercussão porque Flávio deixou o Brasil após ter os passaportes cancelados pela Polícia Federal e diante de uma ordem judicial que o impedia de deixar o território nacional, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).
O Departamento de Estado dos Estados Unidos também deve conceder vistos ao senador e aos familiares que o acompanham, permitindo a entrada no país.
Parlamentares pedem prisão de Flávio Bolsonaro
Após a confirmação da chegada do senador aos Estados Unidos, deputados federais apresentaram um pedido de prisão preventiva ao ministro Alexandre de Moraes.
A representação foi assinada por Lindbergh Farias (PT-RJ), Rogério Correia (PT-MG) e pela deputada federal eleita Ana Elisa Santos (PT-MG).
Os parlamentares também solicitaram que, caso a prisão seja determinada, o nome de Flávio Bolsonaro seja incluído na lista de alerta vermelho da Interpol, mecanismo utilizado para localizar pessoas procuradas internacionalmente.
Pedido aponta descumprimento de ordem judicial
Na representação encaminhada ao STF, os parlamentares argumentam que a saída do Brasil e o suposto descumprimento das determinações judiciais representam risco à aplicação da lei penal.
O documento também solicita que a defesa do senador informe seu paradeiro e que a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifeste com urgência sobre o caso.
O pedido de prisão preventiva ainda depende de análise da Justiça.