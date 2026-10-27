O Ministério Público de São Paulo voltou a pedir a prisão preventiva do empresário Ivo Kos, solto na semana passada após permanecer mais de dois meses detido. Em novo recurso apresentado nesta terça-feira (27), os promotores apontam a gravidade das agressões contra a ex-mulher, Giullia Falcão, e destacam o uso de uma arma de choque e de um taco de beisebol durante os episódios de violência.

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O pedido foi apresentado após a Justiça revogar a prisão preventiva do empresário. Kos estava detido desde 14 de agosto, quando foi preso em flagrante por suspeita de agredir a então esposa, em São Paulo. Ele ficou na Penitenciária de Potim, no interior paulista, até 22 de outubro.