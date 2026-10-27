Andreia Rodrigues Moreira, de 51 anos, morreu vítima de um grave acidente de trânsito ocorrido na Rodovia Cristiano Alves da Rosa (SP-183), em Cachoeira Paulista. O enterro aconteceu em Cruzeiro.
Andreia morreu após a carroça em que estava ser atingida por um automóvel na noite de domingo (25). Outras quatro pessoas que também ocupavam o veículo de tração animal ficaram feridas.
O velório aconteceu no Velório Municipal de Cruzeiro, de onde o corpo saiu para o sepultamento, às 14h30.
Carro atingiu a traseira da carroça
O acidente foi registrado por volta das 18h50, na altura do quilômetro 7,3 da rodovia, nas proximidades do bairro Quilombo, região de divisa entre os municípios de Cruzeiro e Cachoeira Paulista.
Segundo as informações da ocorrência, Andreia seguia em uma carroça puxada por dois animais, acompanhada de outras quatro pessoas, quando um Chevrolet Celta atingiu a parte traseira do veículo.
Com o impacto, os cinco ocupantes da carroça ficaram feridos.
A motorista do automóvel interrompeu a viagem imediatamente após a colisão e tentou ajudar as vítimas. Além de acionar o Corpo de Bombeiros, ela realizou manobras de reanimação cardiopulmonar em Andreia enquanto aguardava a chegada das equipes de emergência.
A vítima foi socorrida e encaminhada a uma unidade hospitalar de Cruzeiro, mas, apesar do atendimento médico, não resistiu à gravidade dos ferimentos.
As outras quatro pessoas envolvidas no acidente também precisaram de atendimento médico. Não foram divulgadas informações detalhadas sobre o estado de saúde delas.
Polícia vai investigar as circunstâncias
O caso foi registrado no plantão da Polícia Civil de Lorena e será investigado pela Delegacia de Cachoeira Paulista.
A investigação deverá esclarecer a dinâmica da colisão e identificar os fatores que contribuíram para o acidente.