27 de outubro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
MORTE

Adeus, Andreia: morta em acidente com carroça é enterrada no Vale

Por Leandro Vaz | Cruzeiro
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Andreia Rodrigues Moreira, de 51 anos
Andreia Rodrigues Moreira, de 51 anos

Andreia Rodrigues Moreira, de 51 anos, morreu vítima de um grave acidente de trânsito ocorrido na Rodovia Cristiano Alves da Rosa (SP-183), em Cachoeira Paulista. O enterro aconteceu em Cruzeiro.

Andreia morreu após a carroça em que estava ser atingida por um automóvel na noite de domingo (25). Outras quatro pessoas que também ocupavam o veículo de tração animal ficaram feridas.

O velório aconteceu no Velório Municipal de Cruzeiro, de onde o corpo saiu para o sepultamento, às 14h30.

Carro atingiu a traseira da carroça

O acidente foi registrado por volta das 18h50, na altura do quilômetro 7,3 da rodovia, nas proximidades do bairro Quilombo, região de divisa entre os municípios de Cruzeiro e Cachoeira Paulista.

Segundo as informações da ocorrência, Andreia seguia em uma carroça puxada por dois animais, acompanhada de outras quatro pessoas, quando um Chevrolet Celta atingiu a parte traseira do veículo.

Com o impacto, os cinco ocupantes da carroça ficaram feridos.

A motorista do automóvel interrompeu a viagem imediatamente após a colisão e tentou ajudar as vítimas. Além de acionar o Corpo de Bombeiros, ela realizou manobras de reanimação cardiopulmonar em Andreia enquanto aguardava a chegada das equipes de emergência.

A vítima foi socorrida e encaminhada a uma unidade hospitalar de Cruzeiro, mas, apesar do atendimento médico, não resistiu à gravidade dos ferimentos.

As outras quatro pessoas envolvidas no acidente também precisaram de atendimento médico. Não foram divulgadas informações detalhadas sobre o estado de saúde delas.

Polícia vai investigar as circunstâncias

O caso foi registrado no plantão da Polícia Civil de Lorena e será investigado pela Delegacia de Cachoeira Paulista.

A investigação deverá esclarecer a dinâmica da colisão e identificar os fatores que contribuíram para o acidente.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários