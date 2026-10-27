Andreia Rodrigues Moreira, de 51 anos, morreu vítima de um grave acidente de trânsito ocorrido na Rodovia Cristiano Alves da Rosa (SP-183), em Cachoeira Paulista. O enterro aconteceu em Cruzeiro.

Andreia morreu após a carroça em que estava ser atingida por um automóvel na noite de domingo (25). Outras quatro pessoas que também ocupavam o veículo de tração animal ficaram feridas.

O velório aconteceu no Velório Municipal de Cruzeiro, de onde o corpo saiu para o sepultamento, às 14h30.

Carro atingiu a traseira da carroça