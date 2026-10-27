O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) deixou o Brasil nesta terça-feira (27) com destino aos Estados Unidos. A viagem ocorre em meio a investigações no STF (Supremo Tribunal Federal), que apuram suspeitas envolvendo o parlamentar. A expectativa é que ele desembarque na Flórida.
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Segundo informações da CNN, uma autoridade graduada do Departamento de Estado americano confirmou que o órgão concederá vistos ao senador e aos familiares que o acompanham. A saída do país também ocorreu em meio a dúvidas sobre o paradeiro do político, depois de circularem informações sobre uma possível tentativa de obter asilo na Argentina.
Viagem ocorre após ordem do STF
A viagem aconteceu um dia depois de o senador receber uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF, para entregar os passaportes à Polícia Federal (PF) em até 24 horas. A medida foi adotada no âmbito de uma investigação que apura suspeitas de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Como não entregou os documentos no prazo, os passaportes comum e diplomático foram cancelados pela Polícia Federal.
Na segunda-feira (26), Flávio havia afirmado que não pretendia deixar o Brasil e que entregaria os documentos para se defender das acusações. O senador classificou a determinação judicial como uma tentativa de intimidação.
Antes da confirmação da viagem aos Estados Unidos, o paradeiro do senador gerou especulações sobre uma possível passagem pela Argentina. A informação de que ele teria entrado no país vizinho foi negada pelo governo argentino.
A Direção Nacional de Migrações da Argentina informou que não encontrou registro de entrada de Flávio Bolsonaro no território argentino. O porta-voz da Presidência do país, Adrián Ravier, também declarou que não houve pedido de asilo político.
Investigação envolve filme sobre Jair Bolsonaro
Entre as suspeitas investigadas pelo STF estão possíveis irregularidades financeiras relacionadas ao financiamento do filme Dark Horse, produção sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro.
A investigação apura se Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, teria realizado pagamentos para financiar o longa-metragem. Também são apuradas suspeitas de lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
Flávio Bolsonaro nega ter cometido irregularidades. O senador também é alvo de apuração sobre possíveis interferências estrangeiras e financiamento irregular durante sua campanha presidencial.