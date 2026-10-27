O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) deixou o Brasil nesta terça-feira (27) com destino aos Estados Unidos. A viagem ocorre em meio a investigações no STF (Supremo Tribunal Federal), que apuram suspeitas envolvendo o parlamentar. A expectativa é que ele desembarque na Flórida.

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Segundo informações da CNN, uma autoridade graduada do Departamento de Estado americano confirmou que o órgão concederá vistos ao senador e aos familiares que o acompanham. A saída do país também ocorreu em meio a dúvidas sobre o paradeiro do político, depois de circularem informações sobre uma possível tentativa de obter asilo na Argentina.