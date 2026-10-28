Uma mulher de 33 anos foi resgatada pela Polícia Civil após passar 18 anos em isolamento social. Ela vivia reclusa dentro de casa desde a adolescência, quando deixou de frequentar a escola após sofrer episódios de bullying. O caso foi registrado na segunda-feira (26).

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O resgate aconteceu em Cristais Paulista, no interior de São Paulo, após uma denúncia feita ao Disque 100. A informação recebida pelos policiais apontava que a mulher permanecia isolada em uma residência, sem contato social.