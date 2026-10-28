Uma mulher de 33 anos foi resgatada pela Polícia Civil após passar 18 anos em isolamento social. Ela vivia reclusa dentro de casa desde a adolescência, quando deixou de frequentar a escola após sofrer episódios de bullying. O caso foi registrado na segunda-feira (26).
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O resgate aconteceu em Cristais Paulista, no interior de São Paulo, após uma denúncia feita ao Disque 100. A informação recebida pelos policiais apontava que a mulher permanecia isolada em uma residência, sem contato social.
Durante a operação, os agentes encontraram a vítima em condições precárias de habitação. Ela estava em um quarto com pouca iluminação e ventilação e apresentava sinais de fragilidade física e vulnerabilidade psicossocial.
Mulher deixou escola após sofrer bullying
De acordo com a investigação, a mulher deixou de estudar aos 15 anos, depois de concluir a 8ª série. Aos policiais, ela contou que passou a evitar o convívio com outras pessoas após sofrer bullying na adolescência por causa de alterações físicas em seu corpo.
Desde então, não mantinha contato com pessoas de fora do ambiente doméstico.
Exames apontaram sinais de desnutrição
Diante das condições encontradas, a Polícia Civil acionou equipes de assistência social, vigilância sanitária e saúde pública. A mulher foi encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal de Cristais Paulista, acompanhada da mãe.
Em uma avaliação inicial, a equipe médica identificou sinais compatíveis com desnutrição, anemia e deficiência de vitaminas.
Segundo o delegado Gabriel Fernando da Silva, responsável pela investigação, não foram encontrados, até o momento, indícios de maus-tratos ou agressões.
A mulher já recebeu alta médica e foi acolhida por familiares. Ela continuará recebendo acompanhamento dos serviços de saúde e assistência social.