O Taubaté anunciou a contratação do zagueiro Felipe Rocha, de 26 anos, para reforçar o elenco na disputa da Série A2 do Campeonato Paulista. O defensor chega após atuar por equipes das divisões de acesso do futebol estadual.
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Revelado nas categorias de base do XV de Piracicaba, Felipe também passou por União São João e São Caetano. O jogador destacou a expectativa de disputar a competição e vestir a camisa do clube de Taubaté.
"A Série A2 é uma competição que todo jogador deseja atuar. Estou muito feliz em vestir a camisa deste grande clube que é o Taubaté", afirmou.
O zagueiro também falou sobre os objetivos para a temporada e citou a busca pelo acesso à elite do futebol paulista.
"Chego com a expectativa de podermos fazer uma boa preparação e com a ambição de junto com a torcida conquistarmos o acesso para a elite", completou Felipe Rocha.