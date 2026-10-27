O Taubaté anunciou a contratação do zagueiro Felipe Rocha, de 26 anos, para reforçar o elenco na disputa da Série A2 do Campeonato Paulista. O defensor chega após atuar por equipes das divisões de acesso do futebol estadual.

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Revelado nas categorias de base do XV de Piracicaba, Felipe também passou por União São João e São Caetano. O jogador destacou a expectativa de disputar a competição e vestir a camisa do clube de Taubaté.