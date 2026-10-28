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LUTO

De forma precoce, Rafael morre aos 35 anos na região

Por Da Redação | Santa Isabel
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
De forma precoce, Rafael morre aos 35 anos na região
De forma precoce, Rafael morre aos 35 anos na região

Rafael Augusto Repizo morreu nesta terça-feira (27), aos 35 anos, em Sana Isabel. E ele foi sepultado no Cemitério Municipal Brotas Ala C, na cidade da Grande São Paulo, nesta quarta-feira (28) de manhã.

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Essa morte precoce e inesperada deixou todos abalados, tanto amigos quanto familiares. Nas redes sociais, a comoção foi grande.

Luis Matheus Domingos destacou o caráter do amigo. "Moleque sangue bom meu vizinho. Meus sentimentos para os familiares", escreveu.

Ricardo José da Silva também não escondeu a tristeza e desejou forças aos familiares. "Meus sentimentos a família que Deus receba ele de braços abertos", disse.

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