Rafael Augusto Repizo morreu nesta terça-feira (27), aos 35 anos, em Sana Isabel. E ele foi sepultado no Cemitério Municipal Brotas Ala C, na cidade da Grande São Paulo, nesta quarta-feira (28) de manhã.

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Essa morte precoce e inesperada deixou todos abalados, tanto amigos quanto familiares. Nas redes sociais, a comoção foi grande.