Das 10 áreas, seis ficam no Distrito Industrial do Una, duas no Distrito Industrial do Parque Aeroporto, uma no Distrito Industrial do Piracangaguá e uma no Parque das Indústrias.

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A Câmara de Taubaté aprovou nessa terça-feira (27) dois projetos do prefeito Sérgio Victor (Novo) que, juntos, autorizam a concessão de 10 áreas do município para empresas. Apenas os vereadores Isaac do Carmo (PT) e Talita (PSB), da oposição, votaram contra.

Os dois projetos foram aprovados em duas discussões e seguirão para sanção de Sérgio. Também foram aprovadas emendas da Comissão de Justiça e Redação para corrigir o prazo. Pela lei do PIT (Programa de Incentivos de Taubaté), as concessões teriam prazo de até 50 anos, prorrogável por igual período. A Procuradoria Legislativa, que é o setor jurídico da Câmara, apontou que esse trecho é inconstitucional, pois a Lei de Licitações prevê prazo máximo de 35 anos, improrrogáveis - com a emenda da comissão, os projetos foram adequados à Lei de Licitações.

Lei do PIT tem outro ponto inconstitucional, segundo jurídico da Câmara

Com a aprovação da Câmara, essas serão as primeiras 10 áreas a serem concedidas com base no PIT, que foi criado em agosto de 2025 para substituir o Proinde (Programa Ostensivo de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico), que era de 2008 e teve trechos considerados inconstitucionais pelo Tribunal de Justiça. Em julgamento realizado em outubro de 2024, o TJ considerou inconstitucionais os trechos da lei do Proinde que permitiam que a Prefeitura fizesse doações ou concessões de áreas para empresas sem a realização de processos licitatórios.

No PIT, que foi proposto por Sérgio, as concessões serão precedidas de licitações, na modalidade concorrência. Essa escolha contraria apontamento da Procuradoria Legislativa, que alegou que a legislação federal estabelece que a concessão de áreas deve ocorrer mediante uma modalidade licitatória específica, o leilão.