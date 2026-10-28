Nicácio Conceição Pupo morreu aos 82 anos nesta terça-feira (27), em Jacareí. Ele foi sepultado ainda nesta tarde, no cemitério Campo da Saudade, no Avareí.

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Nas redes sociais, muitos lamentaram muito a partida de seu Nicácio, que era muito querido na comunidade. E, certamente, deixará importantes lições de vida.