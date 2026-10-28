Nicácio Conceição Pupo morreu aos 82 anos nesta terça-feira (27), em Jacareí. Ele foi sepultado ainda nesta tarde, no cemitério Campo da Saudade, no Avareí.
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Nas redes sociais, muitos lamentaram muito a partida de seu Nicácio, que era muito querido na comunidade. E, certamente, deixará importantes lições de vida.
Elaine Santana, sobrinha dele, destacou a alegria do tio no dia a dia como legado. "Ehh tio! Quantas lembranças... desde que eu me lembro de criancinha, sempre estava com um sorriso no rosto, cantarolando. Idas e indas ao bairro São João a pé para irmos a igreja... churrascos do modo antigo feito com churrasqueira de tijolinhos... quantas lembranças boas. Tio, um até logo e breve nos encontraremos na Glória", disse.
Sergio Souza também lamentou. "Meus sentimentos a todos familiares e amigos que Deus conforte o coração de todos nós. Muitas vezes adorei a Deus juntamente com os irmãos na igreja quadrangular no bairro São João,na rua José de Moraes", escreveu.