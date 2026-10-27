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AMOR

De São José, MC Paiva celebra gravidez da namorada Soso Careca

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Paiva e Soso
Paiva e Soso

O MC Paiva, funkeiro de São José dos Campos, publicou uma declaração nas redes sociais para celebrar três meses de um momento especial em sua vida: a gravidez da namorada de 19 anos. Com a frase “3 meses com o amor mais puro que existe”, o artista compartilhou uma foto romântica ao lado da companheira, Sophia FLorence, a Soso Careca.

Eles estão juntos desde janeiro deste ano. Agora, o MC será papai pela primeira vez.  A publicação foi compartilhada com os milhões de seguidores do artista. MC Paiva reúne cerca de 8,9 milhões de seguidores, enquanto Sophia Florence tem aproximadamente 4,7 milhões. O registro repercutiu como uma declaração de carinho do funkeiro, que escolheu uma imagem do casal para marcar a data.

Embora a gravidez fosse revelada oficialmente agora, já havia esse rumor desde setembro, quando eles foram vistos saindo de um hospital. Agora, eles curtem oficialmente esse momento.

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