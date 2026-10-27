A Câmara de Taubaté aprovou nessa terça-feira (27) o projeto do prefeito Sérgio Victor (Novo) que autoriza a venda, por meio de leilão, de mais dois imóveis do município. As duas áreas ficam no Piracangaguá. Uma tem 16,7 mil metros quadrados e a outra tem 9,9 mil metros quadrados. O texto não cita uma estimativa de valor dos imóveis.

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Na primeira discussão, o projeto recebeu votos contrários apenas dos vereadores Isaac do Carmo (PT) e Talita (PSB). O texto também foi aprovado em segunda votação e seguirá para sanção de Sérgio.